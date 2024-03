Laupheim

Dresdner Kammerchor Cantabile gibt Konzert in Laupheim

Laupheim / Lesedauer: 1 min

Der Kammerchor Cantabile aus Dresden ist am 27. März in Laupheim zu hören. (Foto: Chor )

Der Kammerchor Cantabile aus Dresden gibt in der Karwoche am Mittwoch, 27. März, 19 Uhr, ein Konzert in der evangelischen Kirche, Radstraße 12, in Laupheim.