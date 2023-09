Drei Punkte sind für die Olympia gegen Friedrichshafen fast Pflicht

Beide Vereine sind vor der Saison als Mitfavorit auf die Meisterschaft genannt worden. Davon sind der FV Olympia Laupheim und der VfB Friedrichshafen aktuell weit entfernt. Am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) treffen sie im Laupheimer Olympia-Stadion aufeinander.

Beide Trainer können mit dem bisherigen Saisonverlauf demnach nicht zufrieden sein. Giovanni Rizzo bei den Häflern nicht mit den bisher erreichten acht Punkten ‐ allerdings mit einem Spiel weniger ‐ und schon gar nicht Predrag Milanovic mit der Ausbeute seiner Mannschaft. Sechs Punkte aus sechs Spielen sind zu wenig bei einem Team mit diesen selbst formulierten Ansprüchen unter den ersten sechs am Ende zu landen. „Die Ergebnisse stimmen einfach nicht“, moniert Milanovic.

Vor allem die Niederlage am vergangenen Wochenende in Mengen habe ihn maßlos enttäuscht und geärgert. Mengen sei dreimal vors Laupheimer Tor gekommen, die Olympia dagegen ein Vielfaches. Nach 90 Minuten hat der FC Mengen dennoch mit 1:0 gewonnen. Spielanteile und Chancenverhältnis waren auf den Kopf gestellt. Das ist sicher auch mangelnder Cleverness und mangelnder Erfahrung geschuldet, aber das müsse schleunigst besser werden. Erst vier Treffer hat Laupheim erzielt. Davon allein drei beim Sieg gegen den FC Wangen. „Viermal sind wir torlos geblieben. Das geht nicht.“ Auch deshalb wurde in dieser Trainingswoche der Abschluss in verschiedenen Spielformen intensiv trainiert. „Die Spieler müssen sich im Training das Selbstvertrauen holen, im Spiel zu treffen“, begründet Milanovic diese Trainingsmaßnahme, mehr könne man konkret nicht tun.

Die Mannschaft spielte ja zuletzt nicht schlecht, doch schoss sie schlicht und einfach zu wenig Tore. Ob das ausgerechnet gegen den VfB Friedrichshafen gelingt, bleibt abzuwarten. Der Gegner vom Bodensee hat bislang auch nicht die Erwartungen erfüllt. Unter anderem verlor die Rizzo-Truppe beim Laupheimer Nachbarn und Aufsteiger SV Mietingen mit 1:4. Danach wurde Riedlingen geschlagen und beim FC Wangen ein Punkt geholt (2:2). Ein leichter Aufwärtstrend ist also zu sehen, bei den Gästen, den sie in Laupheim sicher fortsetzen wollen.

Bei der Olympia fallen Valentin Hafner, Nick Seemann und Alexander Schrode definitiv aus. Hafner hat sich verletzt, Seemann ist gelb-rot-gesperrt und Schrode privat verhindert. Dazu kommt noch der Ausfall von Trainer-Sohn David Milanovic, der sich im Training das Kreuzband gerissen hat. Dennoch steht die Olympia unter Zugzwang: drei Punkte sind nahezu Pflicht.