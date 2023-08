„Immer wieder mussten wir feststellen, dass Autos in Kurven, in Kreuzungsbereichen sowie auch in der Nähe von Feuerwehrzufahrten abgestellt werden, ohne ausreichend Platz für Einsatzfahrzeuge zu lassen. Im Ernstfall zählt jede Sekunde und kann sogar Menschenleben kosten!“, schreibt die Feuerwehr Laupheim in einem Social Media Post auf Facebook und Instagram kurz nach der Testfahrt mit der Drehleiter durch Laupheim.

„Wir waren am Dienstagabend von 19 bis 21 Uhr unterwegs“, sagt Leonie Ganser von der Feuerwehr Laupheim auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Ganser hat den Test zusammen mit ihren Kollegen vom Social–Media–Team der Feuerwehr, Selina Kerler und Leon–Sinan Bülbül, und Feuerwehrkamerad Armin Kerler durchgeführt.

Der Zeitpunkt war dabei bewusst gewählt: „Abends sind die Leute daheim und parken ihre Autos auf der Straße“, sagt die Feuerwehrfrau.

Wenig Einsicht bei Autofahrerinnen und Autofahrern

Zwei aus der Gruppe seien mit dem kleineren Mannschaftstransportwagen (MTW) der Feuerwehr vorausgefahren und hätten nach Orten Ausschau gehalten, an denen es für die Drehleiter eng werden könnte, erklärt Leonie Ganser. Die anderen zwei seien dann mit dem großen Einsatzfahrzeug gezielt an die fraglichen Stellen gefahren. Immer wieder mussten sie feststellen, dass aufgrund geparkter Autos ein Durchkommen für die Drehleiter unmöglich ist.

Wie Leonie Ganser berichtet, seien die Autobesitzer häufig aus ihren Häusern und Wohnungen gekommen. „Meistens haben sie aber keine Einsicht gezeigt und meinten, dass sie es doch hören würden, wenn die Feuerwehr kommt.“ Das sei aber Quatsch, meint Ganser: „Nachts um vier Uhr haben wir kein Horn an, dann hören die uns auch nicht.“ Die Feuerwehrfrau hofft, ihre Mitbürger mit Aktionen wie dieser zu sensibilisieren.

Menschen auf Situation aufmerksam machen

Ähnlich sieht das der stellvertretende Kommandant der Laupheimer Feuerwehr Achim Jörg. „Wir wollten den Leuten mit dem Test bewusst machen, wie problematisch die Situation ist“, sagt er. Erst neulich sei es bei einem Einsatz passiert, dass sie wegen parkender Autos nicht richtig an ein Gebäude herangekommen sind. Da hatte am Ende ein Feuermelder fälschlicherweise Alarm geschlagen. „Aber hätte es gebrannt, wäre es schwierig gewesen.“ Um die Situation zu entspannen, findet er es wichtig, dass bei Neubauten genügend Stellplätze eingeplant werden. „Der Trend geht zum Zweitauto“, ist Jörg überzeugt.

Im Notfall wartet die Feuerwehr nicht auf den Abschleppdienst, sondern legt selbst Hand an. „Wenn es notwendig ist, schieben wir Schaufeln unter die Räder und schieben das Auto mit Manpower zur Seite“, sagt Jörg. „Da kann man das Auto dann aber nicht meterweit bewegen.“

Das sind die Bußgelder bei Behinderung von Einsatzfahrzeugen

Autofahrern drohen im Ernstfall empfindliche Bußgelder sowie der Eintrag eines Punktes ins Fahreignungsregister. Wer etwa in einer engen Straße, an einer unübersichtlichen Stelle oder im Bereich einer scharfen Kurve parkt und dabei ein Rettungsfahrtzeug im Einsatz behindert, muss nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts einen Regelsatz von 100 Euro zahlen und bekommt einen Punkt.

Ebenfalls 100 Euro Bußgeld sowie ein Punkt drohen Falschparkern, wenn sie ihr Auto in einer Feuerwehrzufahrt abstellen und dadurch einen Rettungseinsatz behindern.

Fehlende Rettungsgasse besonders häufig ein Problem

Noch teurer kommt es Autofahrer zu stehen, wenn sie es versäumen, eine Rettungsgasse zu bilden. Neben einem Fahrverbot von einem Monat sowie dem Eintrag von zwei Punkten ins Fahreignungsregister wird ein Bußgeld von 200 bis 320 Euro fällig — je nachdem, ob dadurch ein Einsatzfahrzeug behindert wird, es zu einer Gefährdung oder zu einer Sachbeschädigung kommt. Analog verhält es sich bei Autofahrern, die eine Rettungsgasse ausnutzen, um selbst schneller durch den Verkehr zu kommen.

Laut Leonie Ganser ist es gerade die Rettungsgasse, die der Laupheimer Feuerwehr trotz des vergleichsweise hohen Bußgeldes besonders häufig Probleme macht. „Das ist doch wirklich nicht so schwer“, sagt sie. „Da würden wir uns ein bisschen mehr Rücksicht wünschen.“