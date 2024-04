Doppelkonzert mit Stadtkapelle Ulm und Stadtkapelle Laupheim

Ein Doppelkonzert mit der Stadtkapelle Ulm und der Stadtkapelle Luapheim findet am Samstag, 20. April, im Kulturhaus in Laupheim statt. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, der Der Konzertsaal öffnet um 18.30 Uhr.

Die Stadtkapelle Ulm gilt als eines der besten und renommiertesten Blasorchester in der Region, heißt es in der Ankündigung. Mitte März hatte die Stadtkapelle Laupheim bereits das Vergnügen, mit diesem Spitzenorchester gemeinsam bei einem viel beachteten Konzert in Ulm aufzutreten. Der Laupheimer Musikverein freut sich nun, dieses Veranstaltungs-Highlight auch nach Laupheim zu bringen.

Die Dirigenten Franco Hänle und Rustam Keil haben mit den jeweils mehr als 60 Musikerinnen und Musiker der beiden Orchester ein tolles, facettenreiches Programm einstudiert, das überraschen und begeistern soll. Besonders freut sich die Stadtkapelle Laupheim auch auf die Mitwirkung des in Laupheim bestens bekannten Solisten Michael Strele, mit dem das „Konzert für Cello und Blasorchester“ von Friedrich Gulda zur Aufführung gebracht wird.

Der Eintritt ist auf freiwilliger Spendenbasis; aufgrund des begrenzten Raumangebots wird die rechtzeitige Abholung von Platzkarten empfohlen. Diese sind ab Dienstag, 9. April, an der Museumstheke im Kulturhaus (am Dienstag bis Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr) erhältlich.

Weitere Informationen zum Programm und ausführliche Werkbeschreibungen sind auf der Homepage der Stadtkapelle (www.stadtkapelle-laupheim.de) zu finden.