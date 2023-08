Digitaltreff erfreut sich starker Nachfrage

Die Stadt Laupheim bietet gemeinsam mit dem Netzwerk Digitalisierung einen Digitaltreff für Bürgerinnen und Bürger über 55 Jahren an. Gerade für jüngere Menschen gehört der Umgang mit dem Smartphone, dem Tablet oder dem Laptop ganz selbstverständlich zum Alltag. Doch für ältere Personen ist dies öfters eine Herausforderung. Der Digitaltreff will Personen ab 55 Jahren den Umgang mit den digitalen Endgeräten erleichtern und ihnen damit mehr Sicherheit geben.

Ende Juli fand die erste Veranstaltung des Digitaltreffs statt, an dem 16 Interessierte teilnahmen. Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmenden sehr positiv aufgenommen, die sogleich Fragen stellten und ihre gewünschten Schwerpunkte mitteilten. Weitere Termine des Digitaltreffs stehen auch schon bereits fest. So werden jeweils am Montag, 14. und 21. August, der allgemeine Umgang mit dem Smartphone vermittelt. Am Montag, 11. September, sowie am 16. und 30. Oktober wird dagegen der Fokus auf den Umgang mit dem Laptop liegen. Bei allen Terminen werden Herr Kunzmann und Herr Masch auch auf individuelle Themen eingehen und allen Interessierten zur Seite stehen.

Die Treffen werden im Begegnungscafé in der Mittelstraße 49 in Laupheim jeweils von 14 bis circa 16 Uhr angeboten. Gerne können Interessierte sich bezüglich der Anmeldung und Fragen an Herrn Manne telefonisch unter 07392/704149, oder per Mail an [email protected] wenden.