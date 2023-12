Josef und Maria im Stall um das Jesuskind. Dieses zentrale Element ist die einzige Gemeinsamkeit, die alle Krippen von Oskar Friede haben. Der 77-Jährige bastelt seit 40 Jahren leidenschaftlich an Krippenlandschaften. Bereits zum vierten Mal sind einige seiner Exemplare in der Kundenhalle der Kreissparkasse Laupheim ausgestellt.

Krippenbauer sammelt überall Inspirationen

Doch seine Krippen waren nicht immer so detailreich wie die aktuell ausgestellten Versionen. „Meine ersten Krippen waren sehr spartanisch. Das war nur ein Stall, mehr nicht“, sagt Friede. Mit der Zeit habe er aber immer mehr Ideen entwickelt, die er auch an den Krippen umsetzen wollte. Inspiration findet er an ganz alltäglichen Orten. „Wenn ich beim Einkaufen eine Krippe sehe und mir ein Detail gefällt, dann probiere ich das an meinen Krippen umzusetzen“, sagt er. So ist bei einigen seiner Modelle neben dem Stall, auch noch ein kleines Wohngebäude dazugekommen.

Bevor Friede seine Ideen aber in die Tat umsetzt, zeichnet er erst ein Modell und bastelt nach diesen Maßstäben die Krippe aus Pappe. Wenn alle Maße passen, erstellt er am Computer einen maßstabsgetreuen Bauplan der Krippe. Dieser lasse sich auch in der Größe verändern, je nachdem, welche Krippenfiguren hineinpassen sollen.

Oskar Friede bastelt mit Liebe zum Detail

Allein um die Krippe zu bauen, braucht er 50 Stunden, schätzt Friede. Für die gesamte Produktion einer Krippe könne er es nicht sagen. „Ich habe mal angefangen, es aufzuschreiben, aber es schnell sein gelassen.“ Ihm sei der zeitliche Aufwand nicht so wichtig, da der Spaß an der Arbeit im Vordergrund stehe. „Wenn ich in meiner Werkstatt sitze, vergesse ich die Zeit“, erzählt er. Dabei ist es besonders die Liebe zum Detail, die Friedes Arbeit so zeitintensiv macht. So benutzt er für die Türscharniere in seinen Krippen das Metall von alten Fischdosen. „Den Deckel schneide ich in Streifen und rolle diesen auf.“ Wer genau hinsieht, erkennt auf den Türscharnieren Rostspuren. „Dafür habe ich Stahlwolle in Essig eingelegt, um Rostpulver zu bekommen“, erklärt Friede begeistert. Dieses hat er dann auf den Metallstücken verteilt.

Und es finden sich noch viele weitere Details, die auf den ersten Blick kaum zu erkennen sind: So steht auf einem Tisch in der Hütte eine Pfanne mit Essen, daneben finden sich Teller und winzige Löffel. Neben jedem Stall sind Miniatur-Holzscheite zu einem Stapel aufgeschichtet. „Die Holzstücke habe ich kleingeschnitten und gespalten, damit es realistisch aussieht“, sagt Friede. Seine größte Herausforderung bei den aktuellen Krippen war ein Gestänge am Stall. „Da habe ich drei Millimeter breite Hölzer gehabt und musste Löcher für zwei Millimeter dicke Streichhölzer durchbohren.“ Einige der Hölzer seien beim Bau zu Bruch gegangen.

Krippen gehören nach wie vor zum Fest

Trotz des großen Aufwands möchte Friede keinen Gewinn mit seinen Krippen machen. „Ich verkaufe immer gerne welche, weil ich dann den Platz habe, eine neue Krippe zu bauen und neue Ideen umzusetzen.“ Daher freue er sich, dass noch immer Menschen Krippen kaufen. „Auch wenn die Menschen nicht mehr so gläubig sind, für viele gehört eine Krippe doch dazu“, freut er sich. Vor allem bei Familien mit Kindern sind sie noch sehr beliebt. So berichtet er von einer Frau, bei der eine seiner Krippen das ganze Jahr aufgebaut ist. „Die Kinder benutzen das Haus zum Spielen.“