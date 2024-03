Zwischen Büschen, direkt auf der Straße oder in den Lücken des Kopfsteinpflasters - überall liegt er: Müll. Um dagegen etwas zu unternehmen, sind beim jährlichen Laupheimer Stadtputz wieder zahlreiche Freiwillige unterwegs, um die Natur von Unrat zu befreien. Seit dem 8. März läuft die Aktion.

Schüler der FUS mit am Start

Am Mittwochnachmittag stehen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b der Friedrich-Uhlmann-Schule auf dem Schulhof bereit. Mit Warnwesten, Greifzangen und Müllbeuteln ausgestattet, starten sie ihre Runde durch das Laupheimer Stadtgebiet. In Dreierteams eingeteilt ziehen die 25 Schüler los in Richtung Mittelstraße.

Kaum ein paar Meter gegangen, entdecken die Schüler schon die ersten Verpackungsschnipsel auf dem Boden. Während einige fleißig weiter den Asphalt absuchen und in Richtung einer Hecke stürmen, um den dort entdeckten Müll einzusammeln, sind andere eher gemütlicher unterwegs und heben nur hier und da einen Schnipsel auf.

Am Bachlauf in der Mittelstraße beginnt dann das große Fischen. Die Schüler drängen sich um den Rand des Laufs, um mit ihren Zangen an den Müll zu kommen. Zigarettenstummel um Zigarettenstummel wird aus dem flachen Wasser geholt. Teilweise müssen die Schüler mehrfach mit den Zangen zugreifen, damit sie die Kippen und kleinen Müllschnipsel erwischen und die Säcke werfen können.

Auch an den Müll in einem Gullydeckeln wagt sich ein fleißiger Sammler. Er braucht allerdings mehrere Anläufe, bis er durch den schmalen Schlitz das Papierstückchen ergreifen kann.

Viel Müll in der Gegend um den Stadtbahnhof

Die Schüler ziehen weiter durch die Innenstadt Richtung Stadtbahnhof. An einer Hecke am Straßenrand entdecken zwei Schüler unter Efeu fast versteckt eine Tasse. Knapp dahinter wird eine leere Getränkedose aus der Hecke gezogen.

Die meiste Menge Müll finden sie aber direkt am Bahnhof. Zwischen den Rosenbüschen liegen Plastiktüten und Verpackungsreste. Auf dem Gehweg direkt am Bahnhof wehen den Schülern schon Müllschnipsel entgegen.

„Meine Schwester und ich sind früher öfters Müll sammeln gegangen.“ Marie, Schülerin der FUS

Sophia packt direkt eine Gummibärchentüte, die an ihren Füßen vorbeifliegt. „Überall liegt Plastik herum“, ärgert sie sich und versenkt die Tüte im Müllsack, den ihre Mitschülerin Kayra aufhält. Die Mädchengruppe ist sichtlich engagiert, jedes Stückchen Müll aufzuheben, hat dabei aber auch Spaß, wie sie selbst sagen.

„Ich finde es schön, dass wir eine kleine Hilfe sein können, dass unsere Welt ein bisschen sauberer wird“, erzählt Kayra, während Sophia sich schon wieder auf den Weg macht, um die nächste Verpackung aufzuheben. „Meine Schwester und ich sind früher öfters Müll sammeln gegangen“, erzählt Marie. Sie hat gerade wieder eine Zigarette gefunden. Neben den Plastikverpackungen sind Zigaretten der Müll, den die Mädchen am häufigsten finden.

Gebüsch wird zur Fundgrube für die Sammler

Einen größeren Fund hat dagegen Mohammed gemacht. Der Sechstklässler hat mit seiner Gruppe mehrere volle Lebensmittelgläser aus einem Busch gezogen. Dort ist eine wahre Fundgrube für die Müllsammler.

Strumpfhosen und andere Kleidungsstücke, Plastiktüten, Bierflaschen, aber auch eine komplett gefüllte Packung Knabbersnacks liegt dort zwischen den Ästen versteckt. Mit großer Anstrengung wandert alles nach und nach in die inzwischen schon gut gefüllten Säcke der Schüler.

Nach rund einer Stunde endet der Putzgang für die Schülerinnen und Schüler. Acht volle Säcke stapeln sich im Schulhof. Zur Belohnung gibt es für die fleißigen Sammler noch Apfelschorle und Brezeln.

Bis zum Samstag, 23. März, läuft die Sammelaktion im Rahmen des Stadtputzes noch.