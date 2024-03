Auf der Leipziger Buchmesse werden vom 21. bis 24. März wieder Tausende Neuerscheinungen präsentiert. In der Volkshochschule Laupheim (VHS) hat ein Literaturquintett vorab eigene Lieblingsbücher vorgestellt. Die Buchkritiker: Autor und Verleger Florian Arnold, Oberbürgermeister Ingo Bergmann, Kulturredakteur Marcus Golling, Bibliothekarin Jutta Henrich und Sabine Zolper von der VHS Laupheim. Neben spannenden Neuzugängen finden sich unter den Lesetipps auch ein paar ältere Werke, deren Relevanz für die Buchkritiker aber bis heute anhält.

Dana Grigorcea: „Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen“

Das neueste Werk der schweizerisch-rumänischen Schriftstellerin Dana Grigorcea ist ein Künstlerroman. Er erzählt die Geschichte von Dora, einer Schriftstellerin, die den Frühling mit ihrem kleinen Sohn und einem Kindermädchen an der ligurischen Küste verbringt und versucht, einen Roman zu schreiben. Darin geht es um den jungen Bildhauer Constantin Avis, der 1926 mit dem Schiff nach New York reist in der Hoffnung, dort groß rauszukommen. Avis’ Reise und seine Erlebnisse in New York sind eine Geschichte in der Geschichte, die den Anschein von Authentizität erweckt.

Doch weder Doras Erlebnisse noch die von Avis sind autobiografisch. „Wir werden etwas aufs Glatteis geführt“, wie Kulturredakteur Marcus Golling bei der Literaturveranstaltung in der VHS verrät. Was Golling besonders an dem Roman fasziniert, sind Grigorceas schnörkellose, starke Prosa und der Kontrast der beiden Romanfiguren. Während Avis in New York von der Leichtigkeit des Lebens erfährt, kann Dora sich davon nicht treiben lassen. Laut Golling ist „Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen“ eine Seltenheit in Zeiten, „in denen vor allem über Identität und Familiengeschichten geschrieben wird“.

Die Literatur-Veranstaltung der Volkshochschule war gut besucht. (Foto: Anna Berger )

Iris Wolff: „Lichtungen“

Als „Geschichte einer Freundschaft“ bezeichnet Bibliothekarin Jutta Henrich den vor kurzem erschienenen Roman der in Hermannstadt geborenen deutschen Autorin Iris Wolff. Darin geht es um die besondere Verbindung zwischen Lev und Kato, die gemeinsam im kommunistischen Rumänien aufwachsen, deren Lebenswege aber auseinanderführen, als Kato nach dem Fall des eisernen Vorhangs in den Westen geht - bis Lev sie dort ein halbes Leben später besucht.

Ähnlich wie in Grigorceas Roman steht laut Henrich auch hier die Kunst im Vordergrund, denn Kato ist in der Schweiz Straßenkünstlerin geworden: „Das Malen von Kato ist eigentlich die Technik des Buches“, sagt Henrich über den Roman, der vor allem in Rückblenden erzählt wird. Sie habe schon einige Bücher über Siebenbürgen gelesen, so die Bibliothekarin. „Aber mir hat noch keines so gut gefallen wie ,Lichtungen’.“ Empfehlen würde sie das Buch vor allem denjenigen, „die Spaß haben an dem Kulturraum“.

Andor Endre Gelléri: „Stromern“

Der Erzählband „Stromern“ des ungarischen Schriftstellers Andor Endre Gelléri ist für Autor und Verleger Florian Arnold ein Buch, so hinreißend erzählt, „das werden Sie nicht in einen offenen Buchschrank geben“. Für Arnold ist es sein „Herzensbuch“. Der Band des jüdischen Schriftstellers, der 1945 die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen durch US-amerikanische Truppen erlebte, kurze Zeit darauf aber starb, versammelt 31 Geschichten aus den 1920er- und 1930er-Jahren.

Im Fokus der teilweise 100 Jahre alten Erzählungen stehen laut Arnold Menschen, „die bis ganz nach unten durchgereicht wurden“, die Ausgegrenzten, die Vergessenen - trotzdem sei es kein Buch, das traurig macht. „Jede Geschichte hat etwas Positives.“ Dieses Lebensbejahende sei es auch, das für Arnold die Magie des Buches ausmacht.

Rachel Cusk: „Outline“

Der Buchtipp von Sabine Zolper, Leiterin der VHS Laupheim, umfasst gleich drei Bände: Die „Outline-Triology“ (2014-2018) der britischen Schriftstellerin Rachel Cusk. In ihrer Buchreihe konfrontiert Cusk die Leser mit einer Mischform aus Autobiografie und Fiktion, der Autofiktion. Persönliche Reflexion, Erinnerungen und Erfundenes bilden ein verwachsenes, untrennbares Gewebe. „Es ist schwierig, eine Eindeutigkeit und Genauigkeit zu finden“, beschreibt Zolper das Gefühl, das durch dieses verwaschene Genre beim Lesen entsteht.

Was Zolper an Cusks Buchreihe zudem fasziniert, ist die passive Erzählweise. Statt von sich selbst zu berichten, reproduziert die Hauptfigur Faye Dialoge mit Menschen, denen sie in ihrem Alltag begegnet. Darin stellt sie „die richtigen und wichtigen Fragen“, wirke aber so, als hätte sie selbst kein Leben. „Was nicht stimmt“, betont Zolper. Obwohl sie selbst kaum vorkomme, ergebe sich durch die Vielzahl an Lebensentwürfen, denen Faye sich mit ihren Fragen nähert, ein „rührendes Psychogramm“ der eigenen Person.

Peter Stephan Jungk: „Die Dunkelkammern der Edith Tudor-Hart“

Als studierter Historiker interessieren ihn Bücher, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen, betont Oberbürgermeister Ingo Bergmann bei der Vorstellung der Lesetipps in der VHS Laupheim. Als Literaturtipp hat er darum „Die Dunkelkammern der Edith Tudor-Hart“ aus dem Jahr 2015 dabei. Verfasst wurde die Romanbiografie von Peter Stephan Jungk, der darin die außergewöhnliche Lebensgeschichte seiner Großtante verarbeitet. Denn Tudor-Hart zählt nicht nur zu den berühmtesten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts, sondern wurde nach ihrer Emigration nach Großbritannien auch zu einer bedeutenden Spionin für die Sowjetunion und war maßgeblich an der Rekrutierung des berüchtigten sowjetischen Spionagerings „Cambridge Five“ beteiligt.

Gleichzeitig sei „Die Dunkelkammern der Edith Tudor-Hart“ eine spannende Geschichte über eine selbstbestimmte Frau, die neben alldem auch noch die Herausforderungen als alleinerziehende Mutter bewältigt. Bergmann empfiehlt das Buch allen, die sich für Spionage-Thriller und/oder interessante Frauenfiguren interessieren. Ein Plus ist für ihn zudem, dass das Buch auf wahren Begebenheiten basiert: „Das ist das echte Leben“, so der OB.

Weitere Lesetipps des Literarischen Quintetts

„Milchmann“ von Anna Burns, „Das denkende Herz: Die Tagebücher von Etty Hillesum“, herausgegeben von J. G. Gaarlandt, „Der letzte Sessellift“ von John Irving, „Schuhhaus Pallas“ und „Der längste Sommer ihres Lebens“ von Amelie Fried, „The Quiet Girl“ und „Kleine Dinge wie diese“ von Claire Keegan, „Gentleman über Bord“ von Herbert Clyde Lewis sowie „Bei Regen in einem Teich schwimmen“ von George Saunders.

Lesetipps von Florian Arnold mit Bezug zu den Niederlanden und Flandern als Gastland der diesjährigen Buchmesse in Leipzig

„533 Tage. Berichte von der Insel“ von Cees Nooteboom und „Kalbskummer. Phantomstute“ von Marieke Lucas Rijneveld.