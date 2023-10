Die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal (VR-Bank) will im kommenden Jahr mit der Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit Sitz in Leutkirch fusionieren. Welche Auswirkungen der Zusammenschluss für die Kunden der VR-Bank hat,wie der Fahrplan in den kommenden Monaten aussieht und wann die endgültige Entscheidung fällt: ein Überblick.

Der Geschäftsbereich der künftigen Volksbank Allgäu-Oberschwaben wird sich von Lindau am Bodensee bis nach Achstetten im Norden erstrecken. Gut 147.000 Kunden, davon fast 82.000 Mitglieder, wird die Bank künftig betreuen. Die Bilanzsumme wird knapp fünf Milliarden Euro betragen (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete).

Was bisher geschah

Mit 1,6 Milliarden Euro ist die Bilanzsumme der VR-Bank Laupheim-Illertal in etwa halb so groß wie die der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (3,35 Milliarden Euro). Als Juniorpartner sehen sich die Laupheimer jedoch nicht. Man habe sich aus einer Position der Stärke mit den Kollegen an den Verhandlungstisch begeben, unterstreicht das Vorstandsteam Stephanie Bernickel und Markus Langner im Gespräch mit der SZ.

„Beide Häuser kennen sich seit vielen Jahren und von gemeinsamen Projekten. Wir haben daher nicht bei null angefangen mit der Diskussion. Das ist kein Schnellschuss“, erklärt Langner. Seit Monaten sei man im lockeren Austausch, nun hätten die Aufsichtsräte beider Banken den Fusionsgesprächen zugestimmt, „diese haben sich in den vergangenen Wochen intensiviert“, erklärt Langner.

Auf die Frage, ob die VR-Bank Laupheim-Illertal auch eine andere Partnerschaft in der näheren Umgebung in Erwägung gezogen habe, reagieren Bernickel und Langner etwas ausweichend. Man sei mit allen Kollegen der Region im guten Austausch. Doch mit den Allgäuer Kollegen habe es besonders gute Startvoraussetzungen gegeben. „Die Kultur in beiden Häusern passt zusammen, das hat hervorragend funktioniert“, erläutert Bernickel.

Ein Name verschwindet

Für manchen Laupheimer Kunden dürfte eines vielleicht mit Wehmut verbunden sein: Der Name „Laupheim-Illertal“ wird durch die angestrebte Fusion 2024 komplett verschwinden. „Dennoch sind wir sehr stolz, was wir für Laupheim und die Region erreichen konnten“, erklärt Bernickel. Der künftige Name „Allgäu-Oberschwaben“ sei für sie stimmig, „Laupheim liegt im Herzen Oberschwabens“.

Wichtiger als der Name: Laupheim soll neben Leutkirch weiter juristischer Sitz der Bank bleiben, Langner und Bernickel werden die neue Volksbank gemeinsam mit den Leutkircher Vorstandskollegen Josef Hodrus und Werner Mayer führen.

Die VR-Bank in ihrem jetzigen Zuschnitt entstand im September 2013 durch die Fusion der Volksbank Laupheim und der Raiffeisenbank Illertal, 2020 ging die Raiffeisenbank Erlenmoos in diesem Verbund auf. Auch in der Region gab und gibt es mehrere Zusammenschlüsse von Genossenschaftsbanken.

Vergangenes Jahr fusionierte die Volksbank Ulm-Biberach mit der Raiffeisenbank Biberach. Aktuell läuft parallel die Fusion der VR-Bank Riedlingen Federsee mit den beiden Volksbanken Altshausen und Bad Saulgau zur VR-Bank Donau-Oberschwaben.

Diese Vorteile sehen die Vorstände

Durch die nun angestrebte Fusion wird die künftige Volksbank Allgäu-Oberschwaben zur größten genossenschaftlichen Bank in der Region. Die reine Größe sei nicht vorrangiges Ziel des Zusammenschlusses, erklärt Langner. Er und Bernickel sehen andere Vorteile: So hätten beide Geschäftsgebiete keine Überlappungen.

Keine Filiale wird geschlossen, kein Geldautomat abgebaut, keine Mitarbeiter abgezogen, es findet keine Zentralisierung statt, versichern die Vorstände. „Wir ergänzen uns in Nord und Süd. Die Dezentralität ist weiter gegeben“, so Bernickel. An den regionalen Ansprechpartnern für Privat- und Firmenkunden soll sich nichts ändern.

Synergien versprechen sich beide Banken in organisatorischer Form, auch um den steigenden regulatorischen Anforderungen der Bankenaufsicht künftig besser begegnen zu können. „Die Anforderungen an uns werden nicht weniger, durch die Größe schaffen wir es, dementsprechende Spezialisten zu bekommen“, so Langner.

Das passiert mit bestehenden Bankleitzahlen und IBANs

Mit der offiziellen Ankündigung der Fusion beginnen nun im Hintergrund und auf organisatorischer Ebene die Arbeiten, die beiden Geldhäuser auch administrativ zusammenzuführen. Für die Kunden der Volksbank Allgäu-Oberschwaben ändert sich offensichtlich nichts.

Da diese rechtlich gesehen die übernehmende ist, bleiben ‐ wie bei Fusionen üblich ‐ dort Bankleitzahl und IBAN-Nummern erhalten. Die Kunden aus der Region Laupheim und Illertal bekommen im Zuge der Umstellung neue Bankdaten.

So geht es bis November 2024 weiter

Noch steht die Fusion in den Startlöchern, in den kommenden Monaten sollen beide Häuser administrativ zu einer Einheit verschmelzen. Bis zum kommenden Frühjahr will die VR-Bank mit ihren Mitgliedern und Vertretern in Dialog treten. Schlussendlich müssen die Vertreter beider „Altbanken“ die Fusion formell mit einer Mehrheit von mindestens 75 Prozent zustimmen.

Geplant ist dies für Juni 2024. Rückwirkend soll die juristische Fusion dann zum 1. Januar 2024 erfolgen. Technisch dauert der Zusammenschluss noch länger. Für die Kunden der bisherigen VR-Bank Laupheim-Illertal wird die Fusion mit dem Erhalt einer neuen Kontonummer samt neuer Bankkarte im November 2024 Realität.