Moderiert wurde die Lesung in der VHS Laupheim von dem Autor und Künstler Florian L. Arnold ‐ wobei die Literaturveranstaltung „weit über das hinausging, was man als Lesung bezeichnet“, wie VHS-Leiterin Sabine Zopler betonte. So erfuhr das Publikum in einem Zwiegespräch zwischen Hoffmann und Arnold einiges über den Lebensweg der Schriftstellerin und darüber, woher sie die Inspiration für ihre Bücher nimmt.

Sandra Hoffmann wirkt entspannt und offen während der Literaturveranstaltung. Ihre Haut ist braungebrannt, die Lippen pink geschminkt. Ihr weiß-graues Haar hat sie zu einem Knoten zusammengebunden. Arnold beginnt das Gespräch mit der Schriftstellerin chronologisch mit Sandra Hoffmanns Kindheit, die sie in einem Dorf zwischen Laupheim und Biberach verbracht hat.

Von der Malerin zur Schriftstellerin

Dass sich Hoffmann, die ursprünglich bildende Künstlerin werden wollte, früh für Kunst interessiert hat, habe viel mit ihrem Vater zu tun, erzählt die 56-Jährige. Der habe ihr unter anderem „Malen nach Zahlen“ mitgebracht. Das sei natürlich keine große Kunst, „aber man lernt den Bildaufbau“. Aus verschiedenen Gründen hat sich Hoffmann schließlich aber dem Schreiben zugewandt. „Irgendwie sollte es so sein, dass die Sprache stärker wurde“, so die Autorin.

Sandra Hoffmann spricht bedacht und nimmt sich immer wieder kurz Zeit, bevor sie antwortet. Man hört ihr an, dass sie aus Süddeutschland kommt, verorten lässt sich ihre Sprache aber nicht. Natürlich kann sie noch Schwäbisch. Das illustriert sie bei der Literaturveranstaltung auch in einem knappen Satz. „Aber Schwäbisch ist nicht die Sprache, in der ich so präzise werden kann und so schreiben kann, wie ich es gerne möchte“, erklärt sie.

Der „Walser-Typ“

„Wie müssen wir uns vorstellen, dass Sie schreiben?“, will Arnold wissen. Sie habe einen Freund, der zuerst einen großen Masterplan entwirft, an den er sich dann auch mehr oder weniger hält, erklärt die Schriftstellerin. „Ich bin aber mehr der Walser-Typ.“ So habe sie zu Beginn eine Grundkonstellation oder ein übergeordnetes Thema, das sie bearbeiten möchte. Das meiste ergebe sich dann aber im Schreibprozess.

So war es auch bei ihrem nun siebten Roman „Jetzt bist Du da“. „Mich hat es interessiert, ein Machtverhältnis in einer Beziehung zu ergründen“, sagt Hoffmann. Außerdem habe sie ein Gegenstück zu Romanen schreiben wollen, in denen männliche Protagonisten von minderjährigen Mädchen angezogen werden und ihrem Begehren nachgeben. Als Beispiele nennt Hoffmann „Lolita“ (1955) von Vladimir Nabokov und „Aus der Welt“ (1998) von Karl Ove Knausgård, ein Schriftsteller, den sie schätze, dessen Debütroman, der erst 2020 ins Deutsche übersetzt wurde, sie aber empört habe.

Darum geht es im Roman

Im Fokus von Hoffmanns Erzählung steht die 42-jährige Claire, die alleine im Wald lebt und als Erlebnispädagogin Camps für Jugendliche veranstaltet. Das Leben der selbstständigen Frau gerät jedoch ins Wanken, als der 16-jährige Janis Gefühle für sie entwickelt, Gefühle, die sie nicht erwidern darf und will. „Claire, die wie viele Frauen sexuelle Grenzüberschreitungen erlebt hat, ist nun damit konfrontiert, dass sie selber Täterin sein könnte“, sagt Hoffmann über ihre Hauptfigur.

„Wie schaffen Sie es, dass einem Ihre Figuren so nah gehen?“, fragt Arnold, nachdem Hoffmann dem Publikum ein paar Seiten aus ihrem Roman vorgelesen hat. „Gute Schauspieler werden in dem Moment des Spielens zu der Figur. Das versuche ich auch beim Schreiben“, sagt Hoffmann und vergleicht den Schreibprozess mit einer Art Meditation. „Man ist beim Schreiben manchmal ein komischer Mensch, weil man sehr in sich versunken ist.“

Nicht nur Romanschriftstellerin

Wahrscheinlich ist es für Hoffmann deshalb auch wichtig, neben dem Romanschreiben anderen Tätigkeiten nachzugehen. So produziert sie etwa regelmäßig Radiofeatures, schreibt Reisereportagen für „Die Zeit“ und unterrichtet literarischen Schreiben. „Früher habe ich gedacht: Wie toll wäre es, nur Romane zu schreiben?“ Heute weiß sie, dass sie die Abwechslung braucht. „Ich würde nichts missen wollen.“