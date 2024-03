Deutsches Sportabzeichen in Laupheim

Über 130 Sportlerinnen und Sportler aus allen Altersgruppen haben im vergangenen Jahr in Laupheim die Prüfung für das Sportabzeichen erfolgreich abgelegt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre sportlichen Fähigkeiten in den Disziplinen Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination unter Beweis gestellt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder für alle die Möglichkeit, im Gretel-Bergmann-Stadion in Laupheim für das Sportabzeichen zu trainieren und dort die Prüfung für das Sportabzeichen abzulegen.

Die Einzelheiten zu den verschiedenen Disziplinen können im Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de eingesehen werden. Für weitergehende Fragen stehen Vorort natürlich auch die Prüferinnen und Prüfer zur Verfügung.

Eine Vereinszugehörigkeit ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Die Auszeichnung erfolgt durch eine Urkunde und eine Anstecknadel. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren fallen dafür keine Gebühren an. Erwachsenehaben einen Betrag in Höhe vonfünf Euro für Urkunde und Anstecknadel zu entrichten.

Die Abnahmen für das Sportabzeichen finden an folgenden Freitagen statt, und zwar jeweils um 18 Uhr: 26. April, 31. Mai, 21. Juni, 26. Juli, 30. August und 27. September.