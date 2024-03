Im Frühjahr 2016 hat der Fahrradpool Laupheim seine Arbeit aufgenommen - als Teil des Unterstützerkreises „Flüchtlinge - Brücken bilden“. Von Anfang an mit dabei war Manfred Küpper. Nun beendet der 83-Jährige sein Engagement. Dies sind seine Gründe.

In den Jahren 2015 und 2016 stieg die Zahl geflüchteter Menschen in Deutschland sprunghaft an: Mehr als eine Million Menschen suchten Schutz in Deutschland. Auch nach Laupheim kamen viele Geflüchtete, und bald schon bildeten sich Gruppen, um die Neuankömmlinge im Alltag zu unterstützen.

Großes Problem für viele in Laupheim Untergekommene: die Mobilität. Deshalb wurde 2016 der Fahrradpool als Teil des Unterstützerkreises „Flüchtlinge - Brücken bilden“ gegründet. Sein Ziel: gespendete gebrauchte Räder wieder verkehrstauglich machen und für kleines Geld an Geflüchtete abzugeben.

Keine Heizung, kein Strom, kein Licht

Eines der Gründungsmitglieder war - neben Karl Winghart, Johannes Speidel und Andrea Moll - Manfred Küpper. „Wir haben angefangen in der Fockestraße 35“, erinnert er sich. In einer einfachen Garage nahm das Fahrradpool-Team seine Arbeit auf. Komfort? Fehlanzeige: „Wir hatten keine Heizung, keinen Strom, kein Licht, kein fließend Wasser“, sagt Küpper.

Zum „Schrauben“ kam er durch eine Nachbarin, die in der Flüchtlingshilfe aktiv war. Der 83-Jährige erinnert sich noch gut an seinen ersten Tag: „Das war der 29. Februar 2016. Es war kalt und regnete. Und da standen junge Männer, fast noch Kinder, in Badelatschen und im T-Shirt durchnässt vor der Garage und bettelten förmlich um ein Rad. Da wusste ich: Hier will ich helfen!“

Da wusste ich: Hier will ich helfen! Manfred Küpper

Im Team wurden die teils stark reparaturbedürftigen Räder, die Laupheimer Bürger gespendet hatten, wieder instand gesetzt oder als Ersatzteillager genutzt. Auch unter den Geflüchteten fanden sich einige Helfer. „Die haben immer sehr gerne geschraubt“, erinnert sich Küpper. „Unser Motto war: Integration durch Mobilität.“ Denn die Flüchtlinge hätten sonst keine Möglichkeit gehabt, sich im Stadtgebiet zu bewegen - ein Fahrrad bedeutete für sie auch ein Stück Unabhängigkeit.

Erwachsenenräder, vollständig hergerichtet und mit Fahrradpass versehen, wurden 2016 für 15 Euro, Kinderräder für fünf Euro abgegeben. Für Menschen, die auf jeden Cent achten müssen, keine kleine Investition. „Das war auch so gewollt“, macht Manfred Küpper klar. „Wenn man etwas bezahlt, passt man auch gut darauf auf.“

Erlös wird gespendet

Bereits im November 2016 weitete der Fahrradpool sein Engagement aus: Der Erlös der verkauften Räder wurde der Grundschule Bronner Berg gespendet, um die Verkehrsschulung von Migrantenkindern zu fördern. Auch Fahrradhelme wurden gespendet. „Es wuchs“, so Küpper. „Auch durch die Berichterstattung in der ,Schwäbischen Zeitung’ wurden wir immer bekannter und erhielten mehr Fahrradspenden.“ Die Räder wurden von den Spendern vorbeigebracht oder abgeholt. „Insgesamt bin ich dabei in den vergangenen acht Jahren rund 7500 Kilometer gefahren“, rechnet Küpper hoch.

Es war unfassbar. Wir bekamen Anerkennung und für den nächsten Winter eine warme Bleibe. Und wir waren mittendrin in der Stadt! Manfred Küpper

2019 lief der Mietvertrag für die mittlerweile zwei Garagen in der Fockestraße aus. Der damalige Sozialdezernent der Stadt, Josef Schoch, erfuhr von der Not des Fahrradpools. „Er hat uns dann einen Besuch abgestattet und gesehen, wie wir im kalten Februar-Regen schraubten. Da meinte er: ,Das geht so ja gar nicht!’“, erinnert sich Küpper. Einige Monate später stellte die Stadt dem Fahrradpool ein Ladenlokal in der Mittelstraße 29 zur Verfügung.

Ein Quantensprung, für den Küpper der Stadt und dem damaligen OB Gerold Rechle sehr dankbar ist: „Es war unfassbar. Wir bekamen Anerkennung und für den nächsten Winter eine warme Bleibe. Und wir waren mittendrin in der Stadt!“ Als „Tüpfelchen auf dem i“ gestaltete ein Graffiti-Künstler das Werbeschild über dem Ladenlokal noch im selben Jahr neu.

Gratis Räder für Ukrainer

Über all die Jahre blieb die Nachfrage nach den Rädern des Fahrradpools hoch. An ihre Grenzen stießen die Ehrenamtlichen 2022, als nach dem russischen Überfall viele Ukrainer nach Laupheim kamen. Das Fahrradpool-Team entschied, für einen gewissen Zeitraum Räder an ukrainische Geflüchtete gratis abzugeben - 75 kostenlos überlassene Fahrräder waren es am Ende.

Nach exakt acht Jahren hat Manfred Küpper zum 29. Februar nun sein Engagement für den Fahrradpool eingestellt - als letztes verbliebenes Gründungsmitglied. „Die meisten langjährigen Wegbegleiter haben sich inzwischen verabschiedet“, sagt er. „Nun war es auch für mich Zeit - ich werde demnächst 84.“ Zumal sich seine Gesundheit verschlechtert habe. Und auch der steigende bürokratische Aufwand sei ein Grund für seinen Ausstieg.

Ehefrau stärkte Küpper den Rücken

Dem Fahrradpool wünscht er alles Gute, damit auch künftig viele Menschen mit begrenzten Mitteln die Möglichkeit haben, mobil zu bleiben. Denn mittlerweile steht der Fahrradpool allen Menschen mit wenig Geld offen. Und seine privaten Pläne? „Jetzt helfe ich meiner Frau“, sagt er und schmunzelt seiner besseren Hälfte Therese zu.

Diese hat ihm in den zurückliegenden Jahren immer den Rücken gestärkt. „Mein Mann“, sagt sie, „war für einige der jungen Geflüchteten auch so etwas wie ein Papa-Ersatz.“ Ein schöneres Kompliment kann es eigentlich nicht geben.