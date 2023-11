Derbyzeit in Laupheim

Der FV Olympia Laupheim empfängt am 13. Spieltag der Fußball-Landesliga auf dem Kunstrasenplatz am grasigen Weg im Derby den SV Ochsenhausen (Anstoß: Samstag, 14.30 Uhr). Während die Blau-Weißen (6./15:12 Tore/21 Punkte) zuletzt mit drei Siegen hintereinander einen klaren Aufwärtstrend verzeichneten, ist der Aufsteiger Tabellenvorletzter und hat drei Niederlagen in Folge kassiert.

Torabschluss ist Thema

Die Olympia hat vor Wochenfrist einen 1:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger SV Baindt eingefahren. „Es ist schade, dass wir nur ein Tor geschossen haben. Die drei Punkte waren wichtig. Aber unsere Chancenverwertung muss sich verbessern, die war mangelhaft“, sagt Olympia-Cheftrainer Predrag Milanovic.

Im Training habe es in dieser Woche dennoch keine besonderen Schwerpunkte gegeben. „Wir müssen einfach konzentrierter im Abschluss agieren, das kann man nicht trainieren“, so Milanovic.

Milanovic erwartet heißes Derby

Ochsenhausen sei immer ein unangenehmer Gegner. „Das wird ein kampfbetontes Spiel und ein heißes Derby“, sagt der Olympia-Cheftrainer, der dem SVO mehr Potenzial bescheinigt, als es der derzeitige Tabellenstand aussage. „In der Offensive spielen mit David Stellmacher und Christian Wiest zwei Ex-Olympianer. Die dürften gegen uns nochmals zusätzlich motiviert sein.“

Die Favoritenrolle nehme man an, den Gegner werde man aber keinesfalls unterschätzen. „Ein Derby hat seine eigenen Gesetze“, sagt der 49-Jährige und fügt hinzu: „Wir wollen unser Spiel durchbringen und werden die Partie offensiv angehen. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern, die drei Punkte in Laupheim behalten und damit unsere Siegesserie ausbauen.“

Erstes Heimspiel auf Kunstrasen

Für die Laupheimer wird es das erste Heimspiel auf Kunstrasen sein. „Wir haben diese Woche voll auf Kunstrasen trainiert, auch schon vorher dort einige Einheiten absolviert. Außerdem haben wir schon in Balingen auf Kunstrasen gespielt. Wir sind vorbereitet“, so der Olympia-Coach.

In personeller Hinsicht gebe es keine Veränderungen. Bis auf die langzeitverletzten Stefan Steinle, David Milanovic, Nick Seemann und Valentin Hafner seien alle an Bord.

Duo zurück beim SV Ochsenhausen

Beim SV Ochsenhausen werden weiterhin Marcel Schad und Christian Springer ausfallen. Fraglich sind Johannes Fuchs und Julian Miehle. Daniel Kunz und Christian Wiest kehren derweil in den Kader zurück.

Am vergangenen Wochenende hatte der SVO beim FV Ravenburg II eine 1:3-Niederlage hinnehmen müssen. „Da haben wir uns zu unclever angestellt. Vielleicht müssen wir es einfach auch mal in die Köpfe kriegen, dass auch mal dreckig gewonnen werden darf“, sagt Adrian Kaiser, der gemeinsam mit David Stellmacher die Sportliche Leitung bei den Ochsenhausern bildet. „So langsam muss die Kehrtwende her.“ Dafür biete sich das Derby geradezu an, auch wenn Laupheim Favorit sei.

Kaiser fordert Kampf und Leidenschaft

„Das wird ein schweres Spiel. Laupheim ist sehr gut drauf und dürfte mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Die Olympia ist offensivstark und arbeitet auch defensiv gut gegen den Ball“, sagt der Sportliche Leiter. „Trotz allem ist es ein Derby, das wird sicher heiß werden. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, nur so können wir was Zählbares holen und das ist das klare Ziel. Am Samstag sind vor allem Kampf und Leidenschaft gefragt.“