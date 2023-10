Derby zum Saisonauftakt für HRW Laupheim

Mit dem Ziel am Ende einen Platz in der oberen Tabellenhälfte belegen zu wollen, geht der HRW Laupheim die Saison 2023/24 in der Handball-Landesliga-Staffel IV an. Zum Auftakt gastiert der Verbandsliga-Absteiger im Derby beim TV Gerhausen (Anpfiff: Samstag, 20.15 Uhr).

Stabilität reinkriegen

Hinter dem HRW Laupheim liegt eine Saison, die die Spieler und Verantwortlichen sicherlich am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen würden. Mit 6:42 Punkten beendeten die Rot-Weißen die Spielzeit 2022/23 in der Verbandsliga-Staffel II als Tabellenletzter und stiegen in die Landesliga ab. Für die Laupheimer war es der zweite Abstieg in Folge.

Entsprechend vorsichtig ist das Ziel für die Saison 2023/24 gesteckt: ein Platz in der oberen Tabellenhälfte. „Wir wollen nach den zwei Abstiegen in Folge erst mal Stabilität reinkriegen“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann und fügt hinzu: „Im Zuge der anstehenden Fusion des Handballverbands Württemberg, des Südbadischen Handballverbands und des Badischen Handball-Verbands zum Verband Handball Baden-Württemberg wollen wir dann in der Qualifikationssaison 2024/25 für die neu entstehende Ligenstruktur das Maximale rausholen.“

Keine ideale Vorbereitung

Die Vorbereitung für die anstehende Landesliga-Saison ist laut Helge Stührmann bis zum überraschenden Rücktritt von Coach Cosmin Popa im September gut gelaufen. Danach hätte die Mannschaft das Training selbstständig gut weiter organisiert, bis Tobias Meiners den Trainerjob übernahm. Mit Meiners wurde zunächst eine Zusammenarbeit für ein Jahr vereinbart.

„Es war insgesamt keine ideale Vorbereitung, aber die Mannschaft ist gut drauf“, so der HRW-Vorsitzende. „Jetzt gilt es, mit dem neuen Trainer dessen neues Spielkonzept schnellstmöglich umzusetzen, das traue ich der Mannschaft und dem Trainer absolut zu. Team und Trainer harmonieren schon ganz gut, dafür, dass sie erst seit einer Woche zusammenarbeiten.“

Kader in der Breite gut aufgestellt

Drei Abgänge, darunter mit Timo Remane (zur TSG Söflingen) der HRW-Torjäger der Vorsaison, sind bei den Laupheimern zu verzeichnen gewesen. Demgegenüber stehen vier Zugänge. Zuletzt kam Ben Vornehm, der mit einem Doppelspielrecht ausgestattet und ein Kommilitone von Nils Sommer ist, zu den Rot-Weißen, der als Rechtsaußen und auf der Position im rechten Rückraum einsetzbar ist.

„Er präsentiert sich bislang gut im Training. Mit ihm haben wir vier Linkshänder im Kader, damit sind wir noch flexibler“, erläutert der HRW-Vorsitzende. „Die Mannschaft ist gut aufgestellt, sie ist in der Breite stärker als vergangene Saison. Die Stimmung ist gut, alle sind heiß darauf, dass es endlich losgeht.“

Schweres Auftaktprogramm

Zum Auftakt stehen laut Stührmann drei schwere Spiele an. Der HRW tritt zunächst auswärts beim TV Gerhausen und der SG Hofen/Hüttlingen (28. Oktober/20 Uhr) an.

Danach folgte das erste Heimspiel gegen Mitabsteiger SG Lauterstein II (1. November/18 Uhr). „Danach werden wir sehen, wo wir uns einordnen“, so der Vereinschef.

Erste Eindrücke sind positiv

„Ich bin sehr herzlich empfangen worden und die Spieler ziehen bisher sehr gut mit. Die Mannschaft ist topfit. Es gibt eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern“, schildert der neue Coach Tobias Meiners seine ersten Eindrücke. „Das Team hat ein gutes Potenzial. Das möchte ich weiterentwickeln.“

Es sei eine Herausforderung, so kurzfristig ein Team zu übernehmen. „Ich werde jetzt nur an kleinen Stellschrauben drehen. Für mich liegt derzeit der klare Schwerpunkt auf einer kompakten Abwehr“, so der 36-Jährige. „Im Angriff gibt es nicht viel zu ändern, da gibt es erfahrene Spieler wie Kenan Durakovic, Tim Anderson, Stefan Beljic oder Sven Schröder, der diese Saison nochmals richtig angreifen will. Die Abläufe im Angriff sind stabil.“

Derbysieg ist das Ziel

Die Landesliga beschreibt Meiners als relativ ausgeglichen. Wichtig sei ein guter Saisonstart, schon gegen Gerhausen warte keine einfache Aufgabe.

„Stützen des TVG sind die erfahrenen Spieler wie Bux und Mayer. Gerhausen spielt eine aggressive Abwehr und druckvoll aus dem Rückraum“, so der HRW-Coach. „Der TVG hatte keinen optimalen Saisonstart mit zwei Niederlagen, daher erwarte ich einen hochmotivierten Gegner im Derby. Ziel ist es, mit einem Sieg in die Saison zu starten.“

HRW Laupheim: Personelle Veränderungen im Überblick

HRW Laupheim

Zugänge: Nico Bucher (A-Jugend TSV Blaustein), Nikola Mirkov (TSG Söflingen II), Ben Vornehm (ausgestattet mit Doppelspielrecht/Erstspielrecht: Bergische Panther), Nicolai Remane (HRW Laupheim II).

Abgänge: Timo Remane (TSG Söflingen), Raphael Büchele (tritt kürzer/HRW Laupheim II), Ovidiu Cozorici (zurück nach Rumänien).

Trainer: Tobias Meiners (neu seit 10/23 für Cosmin Popa, der Anfang Juni auf Sven Schröder gefolgt war).

Vorjahresplatzierung: Absteiger aus der Verbandsliga.

Saisonziel: Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Meisterschaftsfavorit: SG Hofen/Hüttlingen, SG Herbrechtingen-Bolheim.