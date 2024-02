Derby zum Rückrundenauftakt für HRW Laupheim

Nachdem das Derby zunächst aufgrund der Handball-EM in Deutschland verschoben worden ist, empfängt der HRW Laupheim in der Landesliga IV den TV Gerhausen zum verspäteten Auftakt der Rückrunde. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr.

Knappes Ergebnis in der Hinrunde

Besondere Brisanz birgt das Duell aufgrund des Derbycharakters und auch durch das knappe Ergebnis im Hinrundenspiel, als sich der HRW sich in Gerhausen unglücklich mit 29:30 geschlagen geben musste. Die Rot-Weißen sind daher auf Revanche aus und können diesmal auf die Unterstützung der Heimfans setzen, was in einem womöglich engen Spiel den Unterschied ausmachen könnte.

Der Gast aus Gerhausen hat allerdings den Vorteil, schon ein Rückrundenspiel absolviert zu haben und reist durch den dabei erzielten 32:27-Sieg gegen Herbrechtingen-Bolheim sicherlich mit breiter Brust an. Der HRW nutzte unterdessen die ungewöhnlich lange Winterpause für mehrere Testspiele, um für das Derby optimal eingespielt zu sein.

Schröder ist voller Zuversicht

„Wir freuen uns, dass es nach zwei Monaten endlich wieder weitergeht und es könnte keinen schöneren Rückrundenauftakt geben als ein Derby gegen Gerhausen“, sagt Sven Schröder, Sportlicher Leiter des HRW.

„Die Mannschaft hat gut trainiert und wir starten voller Zuversicht. Wir sind guter Dinge, dass wir die Klasse noch halten können, auch wenn es in dieser ausgeglichenen Liga schwer werden wird.“

Derby mit großer Bedeutung

Ein Derbysieg wäre sowohl für den Tabellenneunten Laupheim (3:15 Punkte) als auch für den Siebten Gerhausen (8:12 Punkte) von großer Bedeutung. Während Gerhausen sich bei einem Erfolg möglicherweise entscheidend von den Rot-Weißen absetzen könnte, gilt es für den HRW, im direkten Duell gegen den höherplatzierten TVG den Anschluss zu halten.

Der Vorletzte Laupheim könnte mit einem Sieg zum achtplatzierten TV Altenstadt (5:19 Punkte) aufschließen und hätte im Tabellenkeller dann auch den Vorteil, teilweise drei Spiele weniger absolviert zu haben als die Konkurrenz.