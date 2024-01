Die Protestwelle in der Region ebbt nicht ab: Am Freitagabend haben sich Hunderte in Traktoren, Lastwagen und Autos auf den Weg nach Baustetten zu einer Kundgebung mit Mahnfeuer gemacht. Landwirte, Spediteure, Unternehmer und weitere Unterstützer erhellen mit ihren Rundumleuchten, die zum Zeichen des Protests geworden sind, den Nachthimmel nahe der B30. Über eine Stunde dauert ihre Anreise in Sternfahrten. An Mahnfeuern wärmen sich die wartenden Menschen bei bitterer Kälte, bis die Redner die Kundgebung eröffnen, bei der sie auf wirtschaftliche Sorgen und Nöte ihrer Branchen aufmerksam machen wollen.

Aus allen Richtungen: Ein Protestzug rollt auf der Kreisstraße. (Foto: Christian Reichl )

Eine Stunde lang rollt ein Protestzug nach Baustetten

Auf den Straßen blinkt es gelb so weit das Auge reicht: Ab 17 Uhr fließt der Verkehr auf der Kreisstraße zwischen Laupheim und Baltringen sowie auf der Mietinger Straße in beide Richtungen am Freitag nur noch zäh. Der Grund: Der Interessenverband „Land schafft Verbindung“ (LsV) hat zur Kundgebung mit Mahnfeuer auf einer Wiese am Baltringer Weg aufgerufen - hunderte Menschen folgen. Aus allen Himmelsrichtungen rund um das kleine Baustetten rollen die Landwirte mit Traktoren an. Nachdem die Ampel-Regierung die Streichung des Agrardiesels nach der Protestwoche nicht zurückgenommen hat, wollen sie ihre Aktionen fortsetzen.

Doch längst geht es nicht mehr nur um die Abschaffung des Agrardiesels - die Rückvergütung der Energiesteuer, die Landwirte für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge beantragen können, soll in den kommenden Jahren stufenweise verschwinden. „Hier sind viele Branchen vertreten“, sagt LsV-Sprecher und Landwirt Gerd Neidlinger im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Auf diesen Umstand verweisen auch die Landwirte, die mit ihren Traktoren von zwei Seiten über einen Wirtschaftsweg auf das Gelände rollen. Auf einem Schild, das ein Bauer, an seinem Schlepper montiert hat, prangt der Slogan: „Ich steh’ für den Mittelstand.“ Ein paar Meter weiter steht ein Anhänger, daran ein Banner fixiert: „Bauer, Bürger, Mittelstand gehen ab jetzt Hand in Hand“, steht dort.

Die Landwirte senden ein Signal an ihre Unterstützer. (Foto: Christian Reichl )

„Wir wollen ein Zeichen nach Berlin schicken“, betont Gerd Neidlinger. Von der Ampel-Regierung würden sich er und seine Mitstreiter nicht gehört fühlen. „Wir sind alle bereit für nachhaltiges Wirtschaften, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen - mit der aktuellen Politik sind wir nicht zufrieden“, sagt der Landwirt. Auf der Kundgebung wollen sie mit Spediteuren, Handwerkern und weiteren Branchen auf aktuelle Probleme hinweisen. Nachdem sich die Menschen am Mahnfeuer begrüßt und sich für die Kundgebung mit einem Vesper gestärkt haben, eröffnet Neidlinger die Kundgebung. „Dieser Zuspruch ist gigantisch, das zeigt, dass der Unmut groß ist“, sagt er, als er auf die Menschenmasse und die hunderten blinkenden Fahrzeuge im Hintergrund blickt.

Auf ihn folgt Landwirt Georg Gälle, der einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Erbach leitet. „Es ist schön zu sehen, dass viele Nicht-Landwirte der Einladung gefolgt sind“, sagt Gälle. Er wolle für seine Branche ein paar Worte sprechen. Es gehe nicht nur um Agrardiesel und Kfz-Steuer: „Das hat bei uns das Fass nur zum Überlaufen gebracht.“ Steigende Bürokratie, Flächenstilllegung, Streichung von Investitionsförderungen, Kürzung der Zuschüsse zur Sozialversicherung, Erhöhung der Co2-Steuer - dies sind nur einige Punkte, die dazu führen würden, dass Landwirte aufgeben müssten. „Wir brauchen eine europäische Wettbewerbsgleichheit“.

"Gigantisch", nennt LsV-Sprecher und Landwirt Gerd Neidlinger die große Resonanz auf die Kundgebung in Baustetten. (Foto: Christian Reichl )

Steigende Kosten bringen Handwerk in die Bredouille

Dem pflichtete auch Landwirt und Lohnunternehmer Gebhard Frick aus Horgenzell bei: Um die Gleichstellung der deutschen Landwirtschaft in Europa zu erreichen, brauche es unter anderem eine Aufkündigung von Freihandelsabkommen und zollfreien Importen, die Zerschlagung von Monopolen in der Lebensmittelindustrie und ein Verbot von Gentechnik. Der bäuerliche Familienbetrieb müsse das Leitbild für die Landwirtschaft sein. „Wir erzeugen das höchste Gut und müssen betteln“, sagte er.

Kleine Demonstranten eifern ihren Vorbildern im Protest nach. (Foto: Bernd Baur )

Einen „Kostentsunami“, der ohne staatliche Hilfen nicht zu bewältigen sei, beklagte Werner Vorhauer, Bäckermeister und Inhaber der gleichnamigen Bäckerei aus Baltringen mit 70 Beschäftigten. Die explodierenden Kosten für Personal, Gas und Strom und Rohstoffe wie Mehl, Hefe und Salz hätten seine Branche enorm getroffen. „In den vergangenen zwei Jahren haben bundesweit über 500 Bäckerbetriebe geschlossen. Ein Bäcker, der einmal zumacht, wird nie wieder öffnen“, sagt Vorhauer. Von den versprochenen staatlichen Hilfen der Regierung hätte die kleinen Unternehmen bisher kaum etwas erhalten: „Leider fallen die Kleinbetriebe alle durchs Raster.“

Viele Landwirte üben mit selbstgebastelten Schildern Kritik. (Foto: Christian Reichl )

Kritik an zu hohen bürokratischen Hürden wird laut

Die bürokratischen Hürden in ihrer Branche kritisierte Yvonne Mayer, Leiterin des gleichnamigen Laupheimer Pflegedienst. Aktuell sind zwei volle Stellen nur mit der Erfüllung der bürokratischen Anforderungen beschäftigt. „Die unangemeldeten Kontrollen des medizinischen Dienstes, sollen eigentlich die Qualität und Zufriedenheit der Kunden sicherstellen, allerdings können sie größtenteils nur die Bürokratie prüfen“, schildert Mayer. Durch die jüngste Reform der Ausbildung müssten Pflegedienste nun Mentoren ausbilden - viel Zeit, die nicht der Pflege zugutekomme. „Meine Berufung ist die Pflege, mir ist es wichtig den Menschen in ihrer häuslichen Umgebung ein individuell bestimmtes Leben zu ermöglichen“, sagt Mayer, die sich mehr Austausch mit der Politik wünscht.

Eine überbordende Bürokratie prangert auch Gottfried Führle vom gleichnamigen Zaunbau-Unternehmen aus Walpertshofen an. „Es geht schon Jahre in eine Richtung, die nicht mehr tragbar ist“, sagt er. Natürlich brauche es Gesetze, die für Ordnung sorgen würde, „aber nicht über 100.000 Paragrafen, die keiner kennen oder auch einhalten kann.“ Auch der Fachkräftemangel bereitet ihm große Sorgen. Es brauche ein Umdenken in der Bildungsfrage, denn Bildung beginne eben nicht erst mit einem Studium, wie viele Politiker meinten. „Uns im Handwerk fehlen die ,Baurabübla’, die kennen den Unterschied zwischen einer Schaufel und einem Spaten.“

Ein Zeichen der Solidarität: Die Redner der Kundgebung vereint. (Foto: Bernd Baur )

Transporteur sieht keine Lösungen für seine Nöte

Als letzter Redner kritisiert Spediteur Peter Rodi, Geschäftsführer vom gleichnamigen Transportunternehmen aus Mietingen, die Erhöhung der CO2-Steuer, welche die Transporteure doppelt träfen. „Einmal mit der Mauterhöhung und einmal mit der Dieselpreiserhöhung“, betont Rodi. Den Umstieg auf Elektro-Lastwagen, den sich die Politik erhoffe, hält er für nicht umsetzbar: „Die komplette Ladeinfrastruktur für E-LKW auf Bundesstraßen und Autobahnen fehlt. Außerdem kostet ein E-LKW das Drei- bis Vierfache als ein Diesel-LKW.“

Für ihre Ausführungen, die sie mit den Worten: „So nicht, so nicht mit uns!“, schließen, ernten die Redner Applaus. Nach und nach rollen im Anschluss die ersten Fahrzeuge wieder vom Acker, während mancher Besucher noch den Austausch am Mahnfeuer sucht.