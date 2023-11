Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Zwar ohne Gesang, aber mit einem Kran ist der Weihnachtsbaum am Laupheimer Rathausvorplatz am Mittwochvormittag aufgestellt worden. Acht Männer waren im Einsatz, um die elf Meter große Weißtanne in Position zu bringen. „Seit zwei bis drei Jahren holen wir die Bäume mit dem Kran, da der Baum so schonender transportiert werden kann“, sagt Fabian Ahlfaenger, Leiter der Stadtgärtnerei Laupheim. In diesem Jahr stammt der städtische Weihnachtsbaum aus einem Garten aus Mietingen und ist eine Spende von Privatpersonen. In diesem Jahr sei es nicht einfach gewesen, für alle städtischen Plätze Bäume zu finden, berichtet Ahlfaenger. Daher könnten sich Personen, die einen Baum spenden möchten, das ganze Jahr über beim Bauhof melden.