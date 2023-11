Der Bauhof gibt ab nächsten Samstag Streugut aus

Der Winter naht, bald ist es wieder an der Zeit, glatte Gehwege zu streuen. Und wie jedes Jahr teilt die Stadt Laupheim rechtzeitig kostenlosen Splitt aus. Am Samstag, 25. November, wird das Streugut beim Bauhof, Bahnhofstraße 24 in Laupheim, ausgegeben, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. Von 9 Uhr bis 11 Uhr haben die Bürgerinnen und Bürger einmalig die Möglichkeit, für den eigenen Bedarf in Haushaltsmengen Splitt abzuholen. Geeignete Gefäße und Behälter müssen mitgebracht werden.

Die Stadtverwaltung bittet gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger, kein Streugut mehr aus den öffentlichen Boxen zu entnehmen. Die öffentlichen Streugutboxen, die in der Stadt verteilt sind, sind ausschließlich für Streuarbeiten der städtischen Mitarbeiter bestimmt und nicht für den privaten Gebrauch bestimmt.