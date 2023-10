Menschen mit blau, grün und rot leuchtenden Kopfhörern schwingen über die Tanzfläche: Bei der ersten Kopfhörer-Party haben am Samstag rund 200 Besucher im Kulturhaus zur Musik von drei DJs gefeiert.

Ein Lichtermeer aus leuchtenden Kopfhörern erhellte den Otmar-Schick-Saal bei der „Silent Party“ ‐ das leise Fest, bei dem die Musik direkt auf den Köpfhörer der Besucher gesendet wurde, sorgte für ein außergewöhnliches Feiererlebnis. Die drei DJs SeSt, Charly Juice und Shockwave hatten sich auf der Bühne an ihren DJ-Mischpulten ans Werk gemacht.

DJs an Farben erkennbar

„Es ist am Anfang schon etwas eigenartig, aber nach ein paar Minuten gewöhnst du dich dran, und dann ist es cool“, sagte einer der Besucher zu einer Bekannten, die gerade auf der Party eingetroffen ist. Am Einlass gab’s vom Personal für diejenigen, die noch nie auf einer Silent Party waren, eine kurze Einweisung: Die speziellen Kopfhörer verfügen über drei Audiokanäle ‐ einen für jeden DJ; über LEDs am Funk-Kopfhörer weiß jeder, was der andere für einen Kanal hört. Hinter den DJs erstrahlte die Wand in den jeweiligen Farben der Musikmacher: grün, rot und blau.

Entsprechend versuchte jeder DJ das Publikum für seinen Mix zu gewinnen. Im Publikum ließen sich schnell die Fraktionen erkennen, die entsprechend ihrem Musikgeschmack den Kanal aussuchten. Eine Gruppe Frauen tanzte Choroegrafien zu den Schlager-Hits, die DJ Shockwave (Schlager, Charts, Crossover) auf die Kopfhörer sendete. Ein paar Meter weiter sang eine Clique lautstark zu Hip-Hop-Hymnen, die DJ SeSt am Mixer kreierte (HipHop, Trap, Reggae/Dancehall), und nebenan groovten Männer zum Techno-Sound von DJ Charly Juice. Immer wieder konnte einer der DJs einen Volltreffer beim Publikum landen und so erstrahlte die Menge der Kopfhörer in derselben Farbe.

Lightshow sorgte zusätzlich für Stimmung

Für das passende Partyflair sorgte eine Lightshow: Und als das Eis auf der Tanzfläche schließlich gebrochen war, wirbelten die Besucher über die Tanzfläche und gegen späterer Stunde stimmten Sprechchöre zu den Songs ein.

Etwas surreal dürften sich viele gefühlt haben, als sie bei der Getränkebestellung an der Bar, bewirtet durch den Jugendkulturverein, die Kopfhörer abnahmen. Denn zu hören war von der Musik nichts ‐ dafür singende und lachende Menschen.

„Wir hatten ein junges Publikum“, resümiert Organisatorin Rebecca Schwartz nach der Veranstaltung. Für das Kulturhaus-Team seien die vielen strahlenden Gesichter eine große Freude gewesen. Sogar die Gruppe der unter 18-Jährigen, die bis 0 Uhr feiern durfte, habe man erreicht. „Das Sicherheitspersonal hat berichtet, dass viele Gäste beim Gehen von der Party geschwärmt haben“, sagt Schwartz. Aus ihrer Sicht spricht nichts gegen eine Neuauflage.