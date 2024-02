Das war los bei der Silent Party in Laupheim

Rock, Schlager oder doch lieber elektronische Beats? Aus diesen musikalischen Genres haben die 250 Besucher der Silent Party im Laupheimer Kulturhaus am Freitagabend wählen können.

Drei DJs sorgten bei der Silent Party für den passenden Musik-Mix. (Foto: Christian Brauchle )

Denn das ist die Besonderheit des Tanztreffs: Drei DJs verschiedener Stilrichtungen legen Musik auf, per Knopf am Kopfhörer wählt jeder Gast dann frei aus, welchen Song er gerade hören will. Und wer mal eine Pause vom Tanzen einlegen und ein Schwätzchen an der Bar halten will, nimmt einfach die Kopfhörer ab und kann sich dort ganz in Ruhe unterhalten.

Die DJs mussten die Gunst ihrer Hörer gewinnen. (Foto: Christian Brauchle )

Zwar mag das Kopfhörer-Konzept anfangs ungewohnt wirken. Beim Tanzen geht es aber schnell in Fleisch und Blut über. Dass bei der zweiten Auflage der Silent Party in Laupheim musikalisch für jeden Geschmack etwas dabei war, zeigte auch die bunte Mischung der Besucher auf der gut gefüllten Tanzfläche.

Es war ein sehr gelungener Abend, mit sehr vielen glücklichen Gesichtern. Organisatorin Rebecca Schwartz

Über den Erfolg der Veranstaltung, die im Herbst vergangenen Jahres erstmals im Kulturhaus stattfand und dieses Mal deutlich mehr Besucher anlockte, freut sich auch Organisatorin Rebecca Schwartz.

Sie sagt: „Es war ein sehr gelungener Abend, mit sehr vielen glücklichen Gesichtern.“ Die Rückmeldung der Besucherinnen und Besucher sei positiv gewesen, so Rebecca Schwartz. Gut möglich also, dass bald erneut eine Silent Party in Laupheim stattfindet.