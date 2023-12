Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben bei der Pisa-Studie so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Vor allem in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaft und Lesen haben die Leistungen der getesteten 15-Jährigen im Vergleich zu 2018 deutlich abgenommen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Schulleiterinnen in Laupheim und Schwendi nachgefragt, woran das liegt und wie die Bildungspolitik darauf reagieren muss.

Corona-Pandemie und mangelnde Digitalisierung

Regula Volk, Schulleiterin der Max-Weishaupt-Realschule in Schwendi, sieht in der Corona-Pandemie einen der Gründe für das schwache Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler bei dem internationalen Bildungsvergleich. Laut der Rektorin haben sich die Schulschließungen hierzulande gravierender ausgewirkt als in anderen Ländern, in denen die Digitalisierung an den Schulen schon weiter fortgeschritten war. Im deutschen Bildungssystem sei der digitale Wandel viele Jahre verschlafen worden. „Darum konnten wir nicht gleich auf Online-Unterricht zurückgreifen.“

Im Zuge der Pandemie habe es nun einen digitalen Schub gegeben. Dieser erfordere aber zusätzliches Personal: „Wir brauchen Menschen, die diese Dinge als Administrator verwalten, damit wir Lehrer dem nachkommen können, wofür wir ausgebildet wurden: das Unterrichten“, betont Volk.

Lehrkräfte fehlen

Die Pandemie alleine will sie aber nicht für den Leistungsabfall bei der Pisa-Studie verantwortlich machen: Auch der Mangel an Ressourcen und Lehrkräften sei ein Problem. Bildung werde immer als wichtigstes Gut unserer Gesellschaft angeführt. Darüber dürfe man aber nicht nur reden. „Man muss es auch umsetzen und Geld in die Bildung investieren“, fordert Volk.

Das sei auch in Anbetracht der veränderten Rahmenbedingungen heute notwendig: „Wir sind in den letzten Jahren mit einer stark veränderten Schülerlandschaft konfrontiert mit teilweise gravierenden Sprachproblemen“, sagt die Rektorin. Ihr ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass diese nicht nur mit Migrationsbewegungen zusammenhängen. „Um mehr Chancengleichheit zu ermöglichen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass Kinder, die aus unterschiedlichsten Gründen benachteiligt sind, nachhaltig und effektiv unterstützt werden.“ Diesen Punkt habe die Landesregierung auch erkannt und wolle die frühkindliche Bildung nun stärken.

Studie als Chance

Statt an den Ergebnissen zu verzweifeln, sieht Volk die neueste Pisa-Studie aber auch als Chance: „Studien können ein Motor im Hinblick auf Veränderungen sein“, ist sie überzeugt. Volk sieht großes Potenzial in multiprofessionellen Teams, die sich aus Lehrerinnen und Lehrern sowie Fachkräften aus Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, Logopädie und Ergotherapie zusammensetzen. „Das müssen wir verstärkt an den Schulen mitdenken“, sagt die Schulleiterin.

„Die Ergebnisse sind keine guten Nachrichten für das Bildungssystem, aber persönlich überrascht mich der Ausgang nicht“, bewertet Petra Schänzle, Rektorin Friedrich-Adler-Realschule Laupheim (FARS), die jüngste Pisa-Erhebung. „Die Pandemie hat Spuren hinterlassen.“ Ähnlich wie ihre Schwendier Kollegin sieht sie auch die mangelnde Digitalisierung des Bildungssystems während dieser Zeit als einen Grund für das schlechte Abschneiden der Schüler. „Andere Länder waren schlichtweg weiter und haben die Kinder und Jugendlichen besser erreicht“, so Schänzle. Auch wenn die deutschen Schulen in dieser Zeit „einen riesigen Schritt bewältigt haben, der ohne die Pandemie wohl nicht möglich gewesen wäre“.

Leseverständnis für alle Fächer wichtig

Dennoch möchte auch sie die jüngsten Ergebnisse nicht nur auf Corona schieben. „Jede Schule ist nun gefordert, um daraus Antworten für die eigenen Schüler zu finden“, sagt Schänzle. Es helfe weder Hilflosigkeit noch Aktionismus. Die Laupheimer Rektorin verweist auf Lernstandserhebungen in der fünften Klasse in Mathematik und Deutsch sowie Vergleichsarbeiten in der achten Klasse, bei denen zusätzlich die Englisch-Kenntnisse überprüft werden. „Dann kann eigentlich jede Schule sehen, wo ihre Schüler stehen“, so Schänzle.

Als maßgebliche Schlüsselqualifikation für den Lernerfolg bezeichnet Schänzle das Lesen. Um die Kompetenz zu fördern, wurde an der FARS seit diesem Schuljahr für alle Fünft- und Sechstklässler eine Leseförderung eingeführt. Denn fehlen Leseverständnis und -geschwindigkeit, setzt sich dies auch in Mathe und den Naturwissenschaften fort, so die Rektorin. Individuelle Förderung anstatt „Lernen im Gleichschritt“ sei hier der Schlüssel, ist Schänzle überzeugt.

Zusammenarbeit von Schule und Eltern

Die Rektorin nimmt hier aber auch die Erziehungsberechtigten in die Pflicht und fordert eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Eltern. Eine zusätzliche Herausforderung sei, dass in vielen Elternhäusern kein oder unzureichend Deutsch gesprochen werde. Das Schulsystem dürfe sich hier nicht rausreden, genauso seien aber auch Politik und Gesellschaft gefragt, so Schänzle. „Schule kann nicht zurück zu früher, es muss nach vorne gehen.“

Laut Sylvia Schubert, Leiterin der beruflichen Kilian-von-Steiner-Schule, spiegeln sich die Ergebnisse der Pisa-Studie in der Schülerschaft wider. Im Schnitt kommen die Jugendlichen mit 15 oder 16 Jahren an die Berufsschule, also genau in der Altersgruppe, die an der Pisa-Studie teilnimmt: „Was ich sehe, ist, dass die Schüler nicht immer die Kompetenzen mitbringen, die sie brauchen, um bei uns den mittleren Bildungsabschluss zu machen.“ Das fange schon beim Kopfrechnen an. „Das können die oft gar nicht mehr“, sagt die Rektorin. Außerdem sei die Lesekompetenz ein Problem. „Oft können sie die Buchstaben zwar aneinanderreihen, haben aber kein Textverständnis.“ Und dieses, so Schubert, sei letztlich die Grundlage für das Verständnis in anderen Fächern - sei es nun Chemie oder Physik.

Schlechte Konzentrationsfähigkeit

Schubert vermutet, dass die Digitalisierung zu dieser Entwicklung beigetragen hat: Durch die digitalen Medien seien die Schüler oft reizüberflutet, die Konzentrationsfähigkeit nehme ab. Außerdem habe sich das Tempo stark erhöht und die Schülerinnen und Schüler seien schnell gelangweilt im Unterricht: „Da müssten wir unsere Methoden an die schnelllebige Jugend anpassen“, sagt Schubert.

Auch der Lehrermangel ist laut der Schulleiterin ein Problem: „Wir verlieren die Schüler aus dem Blick, wenn die Klassen zu groß sind“, ist sie überzeugt. Generell hapert es ihrer Meinung nach an der individuellen Förderung. Diese sei aber grundlegend, um Bildungsdefizite auszugleichen: „Wir haben keine Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Das haben wir nicht geschafft.“ Umso wichtiger findet sie es, dass sich die Bildungspolitik auf die Grundfähigkeiten besinnt: „Manchmal denke ich, man müsste bei den Lehrplänen etwas ausmisten und grundlegende Dinge intensiver machen.“