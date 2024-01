Das bietet die neue Dauerausstellung im Laupheimer Museum

Das Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden ist seit Dezember 2021 umfangreich saniert worden. Die Dauerausstellung wurde im Auftrag der Stadt Laupheim vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg neu konzipiert und realisiert. Am Mittwoch, 24. Januar, wird die neue Ausstellung „Jüdische Beziehungsgeschichten“ nun mit einer Feier eröffnet.

Neuer Ansatz in der Geschichtsvermittlung

Die neue Dauerausstellung verfolgt „einen innovativen Ansatz der Vermittlung von jüdischer Geschichte sowie der Erinnerungsarbeit“, dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Laupheim hervor. „Deutschlandweit erstmals wird in Laupheim die christlich-jüdische Geschichte als gemeinsame Geschichte ausgestellt, die die Stadt und ihre Gesellschaft bis heute prägt“, sagt Professorin Paula Lutum-Lenger, Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Dies würde durch spannende Angeboten und eindrucksvolle Inszenierung umgesetzt.

Die Dauerausstellung „Jüdische Beziehungsgeschichten“ widmet sich dem über Jahrhunderte andauernden Zusammenleben von Christen und Juden in Laupheim. Nicht nur der Ansatz der Geschichtsvermittlung ist neu, auch die Demokratiebildung soll laut Mitteilung dadurch gestärkt werden. Das einzigartige Konzept erhält aus dem Bundes-Förderprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ 625.000 Euro.

Geschichte anhand von Textilien verstehen

„Die Eröffnung der neuen Dauerausstellung ist für uns ein sehr freudiges Ereignis. In dieser wird auf höchst interessante und kreative Art und Weise die Stadtgeschichte, von damals bis in die heutige Zeit, reflektiert und begreifbar. Diese soll sowohl zur Wissensvermittlung als auch zur Stärkung demokratischer Prozesse beitragen“, betont Oberbürgermeister Ingo Bergmann.

Die neue Dauerausstellung greift laut Mitteilung die wechselvolle christlich-jüdische Geschichte am Beispiel prägnanter Ereignisse in der Ortsgeschichte auf und stellt sie in einer Beziehungsgeschichte besonders engagierter Laupheimer Persönlichkeiten dar. Eine besondere Rolle in der Wissensvermittlung spiele künftig Textil. Das Material ermögliche das Nachvollziehen von Lebenslinien sowie Hintergründen und zeige, wie ein solch gewachsenes Beziehungsgewebe vollständig zerrissen werden könne.

Viele Sonder- und Themenführungen geplant

Überdies wird die neue Ausstellung über interaktive Medienstationen und eine eigene App die Inhalte der „Jüdischen Beziehungsgeschichten“ vermitteln. Dieses Vermittlungsangebot reicht dabei noch über die Schlossmauern hinaus, denn die App bietet den Besuchern die Möglichkeit, bei einem Stadtrundgang mehr über die jüdische Geschichte zu erfahren.

Die Eröffnung der Dauerausstellung steht im Zeichen des Jubiläums „300 Jahre jüdisches Leben in Laupheim“. Passend dazu wird das Museum über das Jahr eine Vielzahl an Sonder-, Kurz- und Themenführungen anbieten sowie verschiedene Veranstaltungen und Projekte umsetzen.

Das Museum wird ab Donnerstag, 25. Januar, mit deutlich erweiterten Öffnungszeiten wieder in den regulären Betrieb gehen und hat künftig für die Besucherinnen und Besucher von Dienstag bis Sonntag jeweils von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.