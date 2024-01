Conny und die Sonntagsfahrer mit neuem Programm im Kulturhaus

Conny und die Sonntagsfahrer sind am Freitag, 12. Januar, mit ihrem neuen Programm „Musik liegt in der Luft“ zu Gast im Kulturhaus Schloss Großlaupheim in Laupheim. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr.

Conny und die Sonntagsfahrer sind bekannt für ihre musikalischen Zeitreisen in die 1950er Jahre, heißt es in der Ankündigung. Authentisch und sympathisch präsentieren sie unvergessliche Schlager von Peter Alexander bis Freddy Quinn, Caterina Valente und vielen anderen. „Musik liegt in der Luft“ ist eine Hommage an die Unterhaltungsshows von damals, mit zeitgemäßen Themen, skurrilen Werbeunterbrechungen, unterhaltsamen Moderationen und viel Musik.

Am Samstagabend in den 1950ern versammelte sich die Familie vor dem Fernseher. Die Wahl des Programms fiel nicht schwer, denn mehr als drei Sender empfingen nur wenige. In schwarz-weiß sorgten großartige Showmaster für bunte Abende und begrüßten die Idole aus den Hitparaden, von Gus Backus bis Conny Froboes oder Peter Kraus. Noch heute begeistern ihre Hits, die Andrea Graf alias „Conny“ und ihre Sonntagsfahrer (Rainer Heindl an der Gitarrre, Thomas Stoiber mit Akkordeon und Steffen Zünkeler am Kontrabass) aufleben lassen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Kulturhaus und unter www.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.