Der Laupheimer Chor Impuls lädt am Sonntag, 15. Oktober, zu seinem Jahreskonzert in der Laupheimer Marienkirche ein. Unter dem Titel „Der mich sieht“ gibt der Chor unter Leitung von Christa Knopf Impulse für einen lebendigen Glauben ‐ in bewährter Weise mit modernen geistlichen Liedern in deutscher, englischer und afrikanischer Sprache und mit Instrumentalbegleitung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Statt wie bisher um 19 Uhr beginnt das Konzert bereits um 18 Uhr.