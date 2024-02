CDU Laupheim-Land nominiert ihre Kandidaten für den Kreistag

Die Mitglieder der CDU im Wahlkreis Laupheim-Land nominieren am Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr ihre Kandidaten für Kreistagswahl. Die Nominierungsversammlung findet im Gasthaus Adler in Äpfingen, Ulmer-Straße 3 statt. Zum Wahlkreis gehören folgende Gemeinden: Achstetten; Burgrieden; Mietingen; Schemmerhofen

Bitte beachten, dass bei dieser Versammlung nach den gesetzlichen Vorschriften nur diejenigen CDU-Mitglieder stimmberechtigt sind, die am Tag der Versammlung das 16. Lebensjahr vollendet haben und der Kreistagswahl im Wahlkreis das aktive Wahlrecht besitzen, also in der Gemeinde seit mindestens drei Monaten mit Hauptwohnsitz gemeldet sind oder nach einem Wegzug innerhalb von drei Jahren wieder in die Gemeinde zurückgezogen sind und die Deutsche oder EU-Bürger sind.