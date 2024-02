Carl’s Kino ziegt „The Quiet Girl“

Carl’s Kino Kino präsentiert „The Quiet Girl“. Der Film von Colm Bairéad läuft am Freitag, 23. Februar. Vorstellungen finden um 18 und 20 Uhr statt. Das irische Filmdrama von 2022 (Foto: tqg) ist freigegeben ab zwölf Jahren. Es erzählt die Geschichte der neunjährigen Cáit. Sie wird zu entfernten Verwandten aufs Land gebracht. Hier soll sie den Sommer verbringen. Nur mit den Kleidern, die sie auf dem Leib trägt, zieht sie in das gepflegte Landhaus ein. Wann und ob sie wieder nach Hause zurückkehren wird, weiß sie nicht. Seán und Eibhlín Cinnsealach sind hart arbeitende Farmer. Eibhlín kümmert sich liebevoll um Cáit. In der Obhut ihrer Pflegefamilie blüht Cáit langsam auf und entdeckt ein ganz neues Leben. Kartenvorbestellung sind möglich unter [email protected] Die Karten müssen 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden.