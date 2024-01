Carl’s Kino zeigt „Sophia, der Tod & ich“

Der Film „Sophia, der Tod & ich“ von Charly Hübner wird am Freitag, 26. Januar, jeweils um 18 und 20 Uhr in Carl’s Kino gezeigt. Die 2023 erschienene Komödie ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romandebüts von Thees Uhlmann, Sänger der Hamburger Band Tomte. Der Film ist prominent besetzt, unter anderem mit Dimitrij Schaad, Anna Maria Mühe und Marc Hosemann. Außerdem tritt Charly Hübner selbst in einer Nebenrolle auf.

Vorgeführt wird der Film in dem kleinen Kinosaal des Laemmle Kinos im Schloss Grosßaupheim. Reservierungen können per Mail an [email protected] geschickt werden. Dabei muss die gewünschte Vorstellung angegeben werden (Film, Tag, Uhrzeit). Die Karten müssen eine halbe Stunde vor der Vorführung an der Abendkasse abgeholt werden, danach gehen sie in den freien Verkauf.