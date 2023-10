Die Produzentenallianz und die Stadt Laupheim verleihen am Donnerstag, 14. Dezember, den Carl-Laemmle-Ehrenpreis an die langjährige MDR-Intendantin Karola Wille. Dies teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Die Allianz Deutscher Produzenten würdige damit „das beständige Engagement Willes für ein ausgewogenes und faires Verhältnis der ARD mit der deutschen Produktionswirtschaft“, heißt es weiter.

Die Weitsicht der promovierten Juristin für konstruktive Beziehungen zwischen Sendern und Produzentinnen und Produzenten hätten Wegmarken für die deutsche Film- und Fernsehlandschaft gesetzt.

Der Carl-Laemmle-Preis hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Filmlandschaft entwickelt. Dieser Sonderpreis erweitert das Spektrum und ehrt eine engagierte Gestalterin. Ingo Bergmann

Konkret gestärkt seien die Beziehungen laut Mitteilung durch Eckpunktevereinbarungen zu der Zusammenarbeit zwischen ARD-Rundfunkveranstaltern und den Produzentinnen und Produzenten worden. „Die Geduld, Vehemenz, Sachlichkeit und der Mut zum konstruktiven Streit Karola Willes ermöglichte eine stabile Partnerschaft der mittelständischen Produktionsunternehmen mit der ARD. Ein solches Engagement sucht seinesgleichen.

Daher zeichnen wir Prof. Dr. Wille mit diesem besonderen Ehrenpreis aus“, wird Björn Böhning, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Carl-Laemmle-Produzentenpreises und Vorstandssprecher der Produzentenallianz, zur Entscheidung für die Auszeichnung an Wille zitiert.

Das sagt Laupheims Oberbürgermeister

OB Ingo Bergmann teilt mit, dass er sich über die Vergabe des Sonderpreises an Wille sehr freue. „Der Carl-Laemmle-Preis hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Filmlandschaft entwickelt. Dieser Sonderpreis erweitert das Spektrum und ehrt eine engagierte Gestalterin“, so Bergmann.

Der Carl-Laemmle-Produzentenpreis ist nach dem deutschstämmigen Hollywood-Produzenten Carl Laemmle benannt und wird seit 2017 jährlich Produzenten für ihr Lebenswerk verliehen. Der gesonderte Carl-Laemmle-Ehrenpreis wird nur äußerst selten für besondere Verdienste um die deutsche Produktionswirtschaft vergeben und ist bisher nur einmal an den Produzenten Artur Brauner vergeben worden.