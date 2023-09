Anfang Juli hat der Haushaltsausschuss des Bundestages das Geld für die Beschaffung von 60 schweren Transporthubschraubern vom Typ CH–47F „Chinook“ für das Hubschraubergeschwader 64 (HSG) freigegeben. 47 Maschinen werden künftig auf dem Fliegerhorst Holzdorf–Schönewalde in Brandenburg stationiert, nur zwölf der neuen Hubschrauber sollen nach Laupheim kommen (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete), einer kommt zur wehrtechnischen Dienststelle für Luftfahrzeuge nach Manching.

Wie jetzt aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, hat die Verteilung der Maschinen Auswirkungen auf den künftigen Zuschnitt des oberschwäbischen Standorts.

Nur zwölf Maschinen für Laupheim

Holzdorf soll das neue Zentrum des Lufttransports werden, hieß es aus Sicherheitskreisen Anfang Juli, nachdem der Haushaltsausschuss die acht Milliarden Euro für die Beschaffung der neuen schweren Transporthubschrauber CH–47F freigegeben hatte. Darüber hatten mehrere Medien, auch die „Schwäbische Zeitung“, berichtet.

Dass am bisherigen Hauptstandort des Geschwaders in Laupheim nur zwölf der 60 Maschinen stationiert werden sollen, sorgt bei Beobachtern für Verwunderung. Denn zumindest auf dem Papier verfügt Laupheim aktuell über 40 Hubschrauber vom Typ CH–53.

Bundeswehr plant Hauptsitz des HSG 64 am Fliegerhorst Holzdorf

Mit der Entscheidung des Bundestags für den neuen schweren Transporthubschrauber sei ein Startsignal für alle weiteren Aktivitäten für das HSG 64 an seinen beiden Standorten Laupheim und Holzdorf gefallen, heißt es aus dem Presse– und Informationszentrum der Luftwaffe in Berlin.

Der Anfangsbetrieb der neuen CH–47F habe höchste Priorität, gleichzeitig müsse das Geschwader den zeitlich begrenzten Parallelbetrieb mit der CH–53 sicherstellen. Durch die Zuteilung der Maschinen ergibt sich auch eine Veränderung für den Hauptsitz des Geschwaders.

Die Planungen der Luftwaffe sehen nach derzeitigem Stand eine Verlegung des Stabes von Laupheim an den Fliegerhorst Holzdorf vor, so dass dieser 2026 seinen Dienst aufnehmen kann. Da es sich hier um eine Stationierungsentscheidung handelt, wird die Zustimmung des Verteidigungsministeriums benötigt.

Diese Entscheidung steht bislang noch aus. Bundeswehrintern wird der Umzug des Stabs jedoch wohl seit Längerem geplant, nach außen kommuniziert wurde dies bisher nicht.

Standort Laupheim zu nah am Stadtgebiet

Im Gespräch führte der Kommodore des HSG 64, Oberstleutnant Nicolas Bulitz, für die derzeitigen Planungen vor allem Platzprobleme am Standort Laupheim an, der aufgrund der Nähe zum Stadtgebiet nicht erweitert werden könne. Daher sei es nicht möglich, dort 47 „Chinook“ zusätzlich zu den in Laupheim beheimateten leichten Mehrzweckhubschraubern H145M zu stationieren.

Der Fliegerhorst Holzdorf verfüge über deutlich mehr Platz. Ein weiterer Punkt dürfte aber auch die Arbeitsmarktsituation sein. In einer wirtschaftsstarken Region wie Oberschwaben konkurriert die Bundeswehr mit vielen namhaften Unternehmen um Arbeitskräfte.

Kommodore sieht keine negativen Auswirkungen für Laupheim

Nach derzeitigen Informationen sollen die ersten „Chinook“ ab 2027 in Holzdorf stationiert werden, Laupheim bekommt die ersten Maschinen ab 2030. Hier soll die dann fast 60 Jahre alte CH–53 zügig in den Ruhestand geschickt werden.

+ + + Das sagen die Bundestagsabgeordneten aus der Region zur Verteilung der „Chinook“ + + +

Laut Aussage von Kommodore Bulitz soll der veränderte Zuschnitt keine negativen Auswirkungen auf den Bundeswehrstandort Laupheim haben. Neben den schweren „Chinook“ werden dort auch künftig die leichten H145M stationiert sein.

Bereich „Special Operations“ soll gestärkt werden

Plan sei, den Bereich „Special Operations“ der Spezialkräfte der Luftwaffe weiter zu stärken. Dazu sollen die bisher in Laupheim beheimateten 15 H145M — vorbehaltlich der Billigung durch den Bundestag — um weitere zehn Maschinen ergänzt werden.

Bundestagsabgeordneter Martin Gerster (Mitte) und Thomas Hitschler, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, informierten sich bei ihrem Besuch des HSG 64 in Laupheim auch über den Auftrag der Spezialkräfte. (Foto: Photo: Oliver Hofmann )

Die H145M wird für den Transport der Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte in Calw und in Eckernförde genutzt. Auch die „Chinook“ für Laupheim sind dann für diese Aufgabe schwerpunktmäßig vorgesehen. Mit den zwölf CH–47F und den künftig 25 H145M bleibe die Zahl der in Laupheim stationierten Hubschrauber annähernd gleich, erklärt Bulitz.