Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass der Stab des Hubschraubergeschwaders 64 (HSG) bis 2026 von Laupheim in den Fliegerhorst Holzdorf–Schönewalde in Brandenburg umziehen soll.

Nun hat sich der CDU–Bundestagsabgeordnete Josef Rief in einem Brief an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gewandt und dort seiner Sorge Ausdruck verliehen, dass der Bundeswehrstandort Laupheim mit der Verlagerung deutlich geschwächt werden könnte.

„Die Reduzierung der Dienstposten um über ein Drittel hätte einen massiven Bedeutungsverlust des Standorts Laupheims zur Folge und wäre für die Region nicht hinnehmbar“, heißt es in dem Schreiben, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Nur zwölf neue Hubschrauber für Laupheim

Zudem zeigt sich Rief besorgt über die Pläne, von den 60 neu anzuschaffenden schweren Transporthubschraubern vom Typ CH–47F „Chinook“ nur zwölf in Laupheim zu stationieren. 47 Maschinen werden künftig in Holzdorf stehen, einer kommt zur wehrtechnischen Dienststelle für Luftfahrzeuge nach Manching.

„Ich bitte Sie um Information über den Sachstand, ob diese Verlegungen endgültig so geplant sind, und ob ein nennenswerter Ausgleich geplant ist“, fordert Rief abschließend in seinem Schreiben. In einer Pressemitteilung, die parallel zu dem Brief an Verteidigungsminister Pistorius erschienen ist, bekräftigt Rief: „Für mich ist wichtig, dass Laupheim seine Funktion als wichtiger Bundeswehrstandort in der Region behält.“