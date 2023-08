Bürgerbeteiligung für Verkehrsentwicklung läuft an

Die Laupheimer Innenstadt soll attraktiver und insbesondere an Samstagen während des Wochenmarktes,sicherer für Fußgänger werden. Dafür wurde eine zeitlich begrenzte Testphase für autofreie Samstage zur Haupteinkaufszeit in der oberen Mittelstraße, beschlossen Die Testphase wird bis Ende Dezember laufen. Begleitet wird diese Testphase durch verschiedene Maßnahmen, um später auf eine Entscheidungs– und Bewertungsbasis zurückgreifen zu können. Dies ist notwendig, um eine belastbare, finale Bewertung vornehmen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Einer dieser Maßnahmen ist die Begleitung einer Testphase durch das Unternehmen imakomm Akademie GmbH aus Aalen, die sich auf Stadtentwicklungsprozesse spezialisiert hat. Dabei geht es nicht nur um reine Statistik, sondern genauso um eine breite Beteiligung der Laupheimer Bürgerinnen und Bürger. Aus diesem Grund wurde eine Projektgruppe gebildet. Diese besteht aus Vertretern aller Fraktionen und Gruppen des Gemeinderates sowie durch Vertreter aller für die Innenstadt wichtigen Gewerbe und Berufe sowie Personen, die sich für die Unternehmervereinigungen in Laupheim einsetzen.

Ebenso gehören zur Projektgruppe elf Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Projektgruppe beworben hatten, der Marktsprecher sowie Vertreter der Stadtentwicklung, des Marktamtes, der Wirtschaftsförderung und der Oberbürgermeister.

Am 26. Juli kam die Projektgruppe „Zukunft Rund um das Hubramobil — Menschen, Vielfalt, Leben Innenstadt“ zum ersten Mal zusammen. Eingeladen hatte die Stadtverwaltung Laupheim, inhaltlich vorbereitet und vor Ort moderiert wurde die Veranstaltung von Peter Markert und Felix Ziegler, imakomm. „Die Verkehrsberuhigung an den Samstagen ist zwar eine Umstellung, doch genauso eine Chance, um die Innenstadt zu einem Erlebnisraum für alle zu gestalten“, erklärt Oberbürgermeister Ingo Bergmann.

Ziel ist es, mit den unterschiedlichsten Akteuren in Austausch zu kommen, die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse zusammenzutragen und gemeinsam eine weiterführende Strategie für die Entwicklung der Innenstadt zu erstellen. etont: „Hierbei ist nicht nur die Verkehrsberuhigung ein Thema, sondern es sollen weiterführende Konzepte und Ideen entwickelt und realisiert werden, um die Innenstadt in eine lebendige und vielfältige Zukunft zu führen“, betont Wirtschaftsförderin Barbara Klause.

Die 30 teilnehmenden Mitglieder der Projektgruppe wurden nicht nur über den aktuellen Stand der begleitenden Maßnahmen zur Testphase, wie Verkehrs– und Frequenzzählungen, informiert. Laut Mitteilung der Stadt hatten sie selbst die Gelegenheit, sich zu äußern und ihre eigenen Sichtweisen kund zu tun.

Markert und Ziegler von der Firma imakomm stellten dabei Entwürfe für das weitere Vorgehen vor, die in der Projektgruppe diskutiert, besprochen und angepasst wurden. In konkreten Abfragen nach den persönlichen Eindrücken zur bisherigen Testphase und der Einteilung in die Kategorien „Was ist gut“, „Hier ist Luft nach oben“ und „Unbedingt schnell anpassen/Bedenken“ konnten sich die Mitglieder der Projektgruppe einbringen.

Neben den objektiv–technischen Erfassungen der Auswirkungen der Testphase sind auch Befragungen online und analog vorgesehen. In zwei Gruppen konnten die Mitglieder der Projektgruppe die Entwürfe der Fragen optimieren. Aktuelle erhalten die Mitwirkenden der Projektgruppe einen Zugang, um die Fragebögen zu testen und nochmals Feedback zu geben.

Die Rückmeldungen werden in einer Optimierungsschleife in die Fragebögen eingebaut und nach den Sommerferien öffentlich für jedermann zugänglich gemacht. Ziel ist es, ein breites Meinungsbild der Bevölkerung und der Betroffenen der Innenstadt abzubilden.

Gemeinsam wurde in der Sitzung am 26. Juli auch beschlossen, dass sowohl die Präsentation, mit der gearbeitet wurde, als auch die Protokolle auf der Website der Stadt Laupheim für die Öffentlichkeit einsehbar sein sollten. Alle Beteiligten wollten eine maximale Transparenz.

Der nächste Schritt ist eine Videokonferenz am Montag, 28. August, um noch ausstehende Themen gemeinsam zu besprechen.

Unterlagen