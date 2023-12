Buchtipps der Redaktion zu Weihnachten: Das sind die schönsten Krimi-Reihen

Weihnachten ist die Zeit der Bücher. Die Redaktionsmitglieder der „Schwäbischen Zeitung“ haben deshalb einen Blick in ihre Bücherregale geworfen und Lesetipps für die Festtage zusammengestellt. Heute bekennt sich Barbara Braig zu ihrer Leidenschaft für Krimis.

Winterzeit ist Lesezeit. Obwohl... Lesezeit ist bei mir eigentlich immer. In Papier oder elektronischer Form: Ein Buch gehört ins Gepäck - auf Reisen, beim Zahnarzt oder auf dem Sofa. Am liebsten sind mir Krimis. Da wechsle ich gerne ab zwischen den Werken amerikanischer, britischer und deutscher Autoren. Mal düster-tragisch, mal mit einer heiteren Komponente, mal kompliziert und verwickelt, manchmal aber auch mit dem Aha-Effekt schon auf der zehnten Seite: „Ist doch klar, der war’s!“ Die Mischung macht es eben, und was mir gerade unter die Augen kommt, hängt oft auch vom Wetter und der persönlichen Stimmung ab.

Locker-flockig in Seattle

Besonders empfehlenswert: Krimi-Reihen. Denn wenn ein Buch gut war und die Hauptfiguren einem gerade ans Herz gewachsen sind, möchte man halt gerne mehr davon. Da wäre die Buchserie um Tracy Crosswhite von Robert Dugoni. Die taffe Polizistin ermittelt in der amerikanischen Großstadt Seattle meist in sogenannten Cold Cases, also Verbrechen, die schon Jahre zurückliegen.

Locker-flockig geschrieben, vor allem bei der Beschreibung der Ermittler recht witzig, zugleich aber auch spannungsvoll und meist tragisch. Wer Krimis mag, bei denen auch das Privatleben der Beamten eine Rolle spielt, ist hier richtig. Der erste Fall, „Das Grab meiner Schwester“, geht Tracy Crosswhite besonders nahe, wie der Titel verrät.

Mord im Rosamunde-Pilcher-Land

Wer einen grünen Daumen hat (oder gerne hätte, so wie ich), freut sich vielleicht über leichte Lektüre in Form eines „Cosy Crime“. Zu diesem Genre kann man die Buchreihe um die englische Gärtnerin Mags Blake getrost zählen, welche Autorin Mary Ann Fox in Cornwall über Leichen stolpern lässt. Bei diesem Setting - Südwest-England, Bilderbuchküste, Rosamunde-Pilcher-Land - wird einem auch an kalten Tagen warm ums Herz, zumal die liebe Mags eine bodenständige Frau mit Overall und Schwielen an den Händen ist und nicht zur diesem Landstrich oft zugeordneten Upper Class gehört. Los geht die Serie mit dem Titel „Je tiefer man gräbt“.

Dynamisch durch Berlin

Noch mehr Krimi-Tipps gefällig? Modern und lässig geht es bei Kripo-Kommissar Jan Tommen aus Berlin zu. Der junge, dynamische Ermittler ist bei seinem ersten von Autor Alexander Hartung literarisch festgehaltenen Fall gleich persönlich involviert. Auch wenn es ernste Momente gibt, kann man bei der Lektüre oftmals laut loslachen, vor allem, wenn man das chaotische Team kennenlernt, das sich Tommen im ersten Band zusammenstellt. Dazu zählen eine durchgeknallte Gerichtsmedizinerin, ein Computernerd und ein... Halt, zu viel sollte ich nicht verraten. Nur so viel: Der erste Band heißt „Bis alle Schuld beglichen“.

Klassiker von Elizabeth George

Falls für Sie bisher nicht die richtige Krimiserie dabei war, kann ich gerne auch die Klassiker von Elizabeth George empfehlen. Inspector Thomas Lynley und seine Partnerin Sergeant Barbara Havers sind zwar schon mehrere Jahrzehnte in ihrem Metier unterwegs, ermitteln aber immer noch und haben den Sprung aus dem letzten Jahrtausend ins digitale Zeitalter mühelos geschafft. Wer von Anfang an lesen will: „Mein ist die Rache“ markiert den Beginn der Krimi-Reihe und erschien 1992.

Ich könnte an dieser Stelle noch seitenweise lesenswerte Empfehlungen geben. Aber wer weiß? Vielleicht nehme ich Sie ja nächstes Jahr beim Buchtipp mit auf eine Reise nach Irland. Oder auf die Scilly-Inseln. Oder ins finstere Mittelalter. Natürlich immer mit mörderischen Hintergedanken...