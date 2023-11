„Britische Eagles“ erneut im Anflug auf Deutschland

Die „britischen Eagles“ sind im Anflug auf Deutschland und landen auch in Laupheim. Bei ihrer „Guitars & Harmonies-Tour 2023/24“ tritt die Band Fronm3n am 19. Januar Kulturhaus Schloss Großlaupheim auf.

Die drei Engländer werden nicht müde und freuen sich auf ihre neue, rund 25 Konzerte umfassende Deutschland-Tour, die am 5. Dezember in Bremen startet und am 21. Januar in Augsburg endet, heißt es in der Ankündigung. Hinter Frontm3n stecken Pete Lincoln, Mick Wilson und Peter Howarth. Bekannt wurden die drei unter anderem als Sänger der Hollies, von 10cc, Sweet, Sailor oder Smokie.

Frontm3n, die wegen ihres fantastischen Harmoniegesangs und ihrer Ohrwurm-Melodien längst als die „britischen Eagles“ gelten, veröffentlichten nach ihren Alben „All For One“ (2016), „Up Close ‐ Live 2020“ und „Enjoy The Ride (2021) im Februar 2023 mit „The Collection“ ein Best-Of-Album mit 36 Songs.

„An Exclusive Acoustic Night“, vollgepackt mit Hits und eigenen Songs, die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische, akustische Art interpretiert, erleben die Fans und Zuschauer auch live am Freitag, den 19. Januar 2024 im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker.

Das Brit-Trio ist eine Art Supergroup, heißt es in der Ankündigung weiter. Immerhin ist oder war jeder von ihnen Sänger einer Band, die es bis in die höchsten Pop- und Rocksphären schaffte. Howarth ist seit rund 19 Jahren Sänger von The Hollies, Lincoln war 13 Jahre Leadsänger bei Sweet und ist aktuell der Frontmann bei Smokie und Wilson lieh seine Stimme 20 Jahre lang der Band 10cc. Gemeinsam bildet das Trio seit inzwischen acht Jahren die Band Frontm3n.

Weitere Infos und Tickets an allen bekannten Vorverkaufstellen sowie online unter www.frontm3n.de oder www.reservix.de