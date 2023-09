Der SV Sulmetingen empfängt in der Fußball–Landesliga im Stadtderby den FV Olympia Laupheim (Anstoß: Freitag, 18 Uhr). Beide Clubs sind aktuell in der Abstiegszone angesiedelt. Der SVS (4:7 Tore) hat als 14. nach drei Spielen einen Punkt auf dem Konto, die Olympia steht punkt– und torlos auf dem letzten Tabellenplatz. In der Vorsaison gewannen die Sulmetinger beide Partien mit 2:1. Brisanz im Risstalstadion ist programmiert. „Es wird ein heißes Derby“, sagen beide Chefcoaches unisono.

Druck auf dem Kessel

Der SV Sulmetingen verlor vor Wochenfrist mit 3:4 beim TSV Straßberg. „Es war schlecht, dass wir auswärts vier Gegentore kassiert haben. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Da müssen wir in der Defensivarbeit konsequenter sein“, sagt SVS–Spielertrainer Jan Deiss. „Erfreulich war, dass wir drei Tore geschossen und uns viele Chancen herausgespielt haben.“ Die Chancenverwertung habe gestimmt.

„Aufgrund der Tabellensituation erwarte ich ein kampfbetontes, einfaches Spiel von beiden Seiten. Laupheim ist Favorit und wird das Spiel machen. Da ist sicher Druck auf dem Kessel nach dem Saisonstart“, so Deiss, der auch wegen der beiden Derbyniederlagen in der Vorsaison mit einem sehr motivierten Gegner rechnet. „Die Siege signalisieren uns, dass Erfolge gegen die Olympia machbar sind. Das waren zwei absolute Highlighterlebnisse“, sagt der SVS–Spielertrainer. „Alle sind heiß auf das Spiel. Wir hoffen auch diesmal auf viele Zuschauer.“

Deiss gibt klare Marschroute aus

Die taktische Marschroute formuliert Deiss, der wegen einer Gelb–Rot–Sperre pausieren muss, klar: „Hinten zu null spielen und vorn über ein schnelles Umschaltspiel zu Toren kommen. Wir wollen auf jeden Fall daheim punkten.“ Für den 30–Jährigen wird Heiko Gumper in die Innenverteidigung rücken.

Wer Johann Wesinger (privat verhindert) in der Abwehr ersetze, sei noch offen. Fraglich ist darüber hinaus, ob Thomas Stöferle (Knieprobleme), Florian Werz (Adduktorenprobleme) und Yannick Werz (Fingerbruch) mitwirken können. Wieder zur Verfügung stehen Marco Hagel, Fabio Dehler und Max Maurer.

Heimniederlage beschäftigt Milanovic

Laupheims Chefcoach Predrag Milanovic muss auf Trung Hieu Doan (Urlaub) und Stefan Steinle (mehrfacher Bänderriss im Sprunggelenk/fällt vielleicht für dieses Jahr komplett aus) verzichten. In der Startelf könnte es laut dem 48–Jährigen die eine oder andere Veränderung geben, mehr wollte er dazu aber noch nicht sagen.

Die 0:1–Niederlage gegen Riedlingen in der Vorwoche ist für Milanovic Geschichte. „Auch wenn sie mich sehr beschäftigt hat“, sagt er. „Wir müssen als Mannschaft kompakter stehen und körperlich mehr investieren. Wenn uns das gelingt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir im Stadtderby punkten.“

Eine Frage des Charakters

Auch aufgrund der aktuellen Lage sei es ein sehr wichtiges Spiel gegen einen sehr unangenehmen und kampfstarken Gegner. „Wir haben bisher nicht annähernd das gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Vom Saisonziel Top sechs sind wir weit entfernt. Das ist nicht unser Anspruch“, verdeutlicht der Olympia–Cheftrainer.

„In so einer Situation ist Charakter gefragt und ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft Charakter besitzt. Das Stadtderby ist immer etwas Besonderes, da sind wir mehr gefordert als in anderen Spielen. Alle brennen auf das Spiel.“

Wiedergutmachung ist angesagt

Wiedergutmachung sei angesagt für die beiden Derbyniederlagen in der vergangenen Saison. Die in Laupheim hatte Milanovic selbst von der Tribüne aus verfolgt.

„Trotz der Tabellensituation nehmen wir die Favoritenrolle an und wollen der auch gerecht werden“, sagt er. „Wir fahren nach Sulmetingen, um das Spiel zu gewinnen. Und so gehen wir die Partie auch an.“