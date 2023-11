Großeinsatz für die Rettungskräfte an der Kilian-von-Steiner-Schule. In der Nacht auf Mittwoch ist der Holzpavillon auf dem Schulgelände komplett abgebrannt. Ausgelöst wurde das Feuer durch ein brennendes Auto, das unter dem Carport des Pavillons in der Straße Am Käppele geparkt war.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste auch die angrenzende Flüchtlingsunterkunft evakuiert werden. Acht Personen, darunter auch ein Baby, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden schätzt die Polizei auf 120.000 Euro.

Zeugin bemerkt brennenden Mercedes

Nach Polizeiangaben hatte eine Zeugin gegen 3.15 Uhr den brennenden Mercedes bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als er nach der Alarmierung an der Kilian-von-Steiner-Schule eintraf, „stand das Auto bereits im Vollbrand“, berichtete Bernd Remane, Einsatzleiter der Feuerwehr Laupheim.

„Auch die Decke des Carports brannte bereits.“ Das Feuer habe von dort schnell auf den angebauten Holzpavillon übergegriffen, der als Geräteschuppen und Lagerraum des Berufsschulzentrums genutzt wurde. Dort war unter anderem ein Traktor für den Winterdienst sowie Schulinventar gelagert.

Holzgebäude steht komplett in Flammen

Innerhalb kurzer Zeit habe das Holzgebäude voll in Flammen gestanden, erklärte Andreas Bochtler, Kommandant der Laupheimer Feuerwehr. „Durch die starke Rauchbelastung mussten wir gegen 3.50 Uhr die Flüchtlingsunterkunft evakuieren“.

Da das Gebäude einsturzgefährdet war, konnten wir niemanden reinschicken. So konnten wir den Brand nur von außen bekämpfen. Einsatzleiter Bernd Remane

Die 43 Bewohner der Unterkunft wurden vorübergehend im benachbarten Schulgebäude untergebracht und dort von 26 Mitgliedern der Schnelleinsatzgruppe des DRK Laupheims versorgt. Acht Personen mussten vom Rettungsdienst aufgrund von Rauchgasbeschwerden zur Überwachung in die Sana-Klinik nach Biberach gebracht werden.

Leitstelle Biberach warnt Bürger über Warn-Apps

Durch die starke Rauchentwicklung entschied die Leitstelle Biberach um 5.39 Uhr, zusätzlich eine Gefahrenmeldung über die Warn-Apps Nina und Katwarn abzusetzen. Anwohner des betroffenen Gebiets sollten Fenster und Türen geschlossen halten, sowie Klimaanlagen deaktivieren. Diese Warnung wurde kurz vor 8 Uhr wieder aufgehoben.

Schweres Gerät im Einsatz

Die Laupheimer Feuerwehr war mit rund 60 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Löscharbeiten am Holzgebäude gestalteten sich allerdings langwieriger als zuerst angenommen, erläuterte Einsatzleiter Remane. „Da das Gebäude einsturzgefährdet war, konnten wir niemanden reinschicken. So konnten wir den Brand nur von außen bekämpfen.“

Die Evakuierung ist gut verlaufen, auch wenn manche Flüchtlinge Angst hatten. Jürgen Kraft

Dafür kam auch schweres Gerät zum Einsatz. Mit einem Bagger zerlegten die Einsatzkräfte das ausgebrannte Gebäude. „Sonst kommen wir nicht an die Glutnester ran“, erläuterte Kommandant Bochtler das Vorgehen. Gegen sieben Uhr war der Brand gelöscht, die Feuerwehr war anschließend rund eine Stunde mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, so Bochtler.

„Die Evakuierung ist gut verlaufen, auch wenn manche Flüchtlinge Angst hatten“, sagte Jürgen Kraft, Amtsleiter des Amts für Flüchtlinge und Integration, der am frühen Morgen an den Laupheimer Einsatzort eilte. Vonseiten des Landratsamts könne er sich nur bei den Einsatzkräften bedanken. „Dankeschön, dass die Flüchtlinge gut betreut wurden. Ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“ Da die Kilian-von-Steiner-Schule ein Gebäude des Landkreises ist, war neben Kraft auch Holger Thiessen, Leiter des Amts für Liegenschaften und Gebäude, vor Ort.

Trotz des Gebäudeschadens habe man „Glück im Unglück“ gehabt, sagte Theissen. Er sei froh, dass es weder Einschränkungen für den Unterricht noch für die Flüchtlingsunterkunft gebe. Auch Oberbürgermeister Ingo Bergmann, der sich am Morgen ein Bild von der Lage machte, dankte den Einsatzkräften. Danke des schnellen Einsatzes habe Schlimmeres verhindert werden können. „Ich hoffe, dass es den Betroffenen bald besser geht.“

Brandermittler der Polizei im Einsatz

Die Ursache für den Brand ist nach Polizeiangaben noch völlig unklar, Brandermittler hätten ihre Arbeit aufgenommen. Den Schaden an Fahrzeug und Gebäude schätzt die Polizei auf rund 120.000 Euro.