Padel-Tennis gilt als die derzeit am schnellsten wachsende Sportart weltweit. Ab Sonntag kann man Padel auch in Laupheim spielen. Am Sonntag eröffnet der Tennisclub Laupheim offiziell den ersten Court im Landkreis Biberach.

Jürgen Klopp ist von Padel begeistert

Es ist ein Sport, der den Fußballtrainer Jürgen Klopp begeistert, ebenso die Profis Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović und Zinédine Zidane. Es geht nicht um Fußball, sondern um Padel-Tennis. Die junge Sportart mit dem Holzschläger boomt. Die auf der Website des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB) zitierte Studie der Beratungsfirma Deloitte spricht von einem „historischen Wachstum“ des Sports in den vergangenen fünf Jahren.

Seit 2016 habe sich die Zahl der Plätze in Europa verdreifacht - ein Milliardenmarkt. In Europa haben vor allem Spanien, Italien und Schweden den Trend erkannt. Laut der Studie gab es im Januar 2023 in Spanien bereits 15.300 Plätze, in Deutschland gerade 250. Mittlerweile soll sich die Anzahl der Plätze in Deutschland binnen eines Jahres verdoppelt haben.In Ravensburg und auch in Ulm kann bereits Padel gespielt werden.

Erster Padel-Court im Landkreis beim TC Laupheim

Ab Sonntag ist der Trendsport offiziell auch in Laupheim zu Hause. „Wir haben den ersten Padel-Court im Landkreis Biberach“, freut sich Kirsten Gräfin Leutrum von Ertingen, Mitglied des Vorstands und Schatzmeisterin des Tennisclubs Laupheim (TCL). Im Herbst auf der internationalen Sportmesse Ispo in München sei sie mit einem spanischen Hersteller von Padel-Courts in Kontakt gekommen und konnte das Messe-Spielfeld direkt kaufen, berichtet Leutrum. Im Februar wurde das zehn auf 20 Meter große Kunstrasenfeld mit Gitter- und Plexiglaswänden auf einem Spielfeld am Parkweg installiert. Seither wird vereinsintern bereits fleißig gespielt.

Rasantes Spiel bei Flutlicht: Auf dem neuen Padel-Court des Tennisclubs Laupheim am Parkweg werden schon heiße Matches ausgetragen. (Foto: Tennisclub Laupheim )

Padel wird im Doppel zwei gegen zwei gespielt. Der Aufschlag erfolgt von unten, die begrenzenden Plexiglasrückwände gehören, ähnlich wie beim Squash, ebenfalls zum Spielbereich. Taktische, schnelle Ballwechsel sind also garantiert. Selbst stand Leutrum schon mehrfach auf dem blauen Kunstrasen und ist begeistert: „Das ist super, ein kurzweiliges und intuitives Spiel. Vor allem abends bei Fluchtlicht hat das einen speziellen Reiz.“

Man bucht den Platz und los geht’s. Kirsten Gräfin Leutrum von Ertingen

Mit der Anlage wolle der Tennisclub das sportliche Angebot in Laupheim und Umgebung erweitern - auch für Nichtmitglieder, erklärt Leutrum. Sie sieht vor allem die 18 bis 30-Jährigen als neue Zielgruppe für den Sport, die sich ungezwungen und ohne Vereinsverpflichtung per QR-Code stundenweise auf dem Platz einbuchen können. Die Abrechnung soll bequem per Paypal erfolgen. „Man bucht den Platz und los geht’s“, so die Schatzmeisterin. Künftig soll am Parkweg von acht bis 22 Uhr gespielt werden können.

Show-Match der Nationalmannschaft zur Eröffnung

Am Sonntag können Padel-Interessierte von 13 bis 17 Uhr kostenlos die Sportart ausprobieren. Harry’s Sportshop sei ebenfalls mit einem Sortiment an Ausrüstung am Padel-Court und bietet Schläger zum Testen an, erklärt Leutrum. Zur offiziellen Eröffnung gibt es dann ein Highlight. Spieler der Padel-Nationalmannschaft und des U14-Nationalkaders haben sich angekündigt, die bei einem Show-Match zeigen, welche Dynamik die Trendsportart entwickeln kann.

Das ist schon ein Sport, der einen anfixt. Harry Remane

Auch Sportshop-Inhaber Harry Remane hat bereits mehrmals Padel auf dem Laupheimer Court gespielt und ist vom Padel-Fieber infiziert. „Das ist schon ein Sport, der einen anfixt. Ich spiele unglaublich gern Tennis, aber Padel hat sein eigenes Flair.“ Was Remane begeistert: „Es ist schneller. Und dadurch, dass der Ball auch an die Wand springt, braucht es mehr Antizipation.“ Bei ihm im Shop beobachtet er bereits eine erhöhte Nachfrage nach den Kunststoffschlägern.

Auf einem der Sandplätze, direkt angrenzend an das historische Parkbad, steht der neue Court. Dort kann künftig bis 22 Uhr Padel-Tennis gespielt werden. (Foto: Tennisclub Laupheim )

Beim TC Laupheim hat man zumindest das Potenzial erkannt. Das Laupheimer Spielfeld ist beim WTB gelistet, bis zu zwei Rundenspiele sollen in dieser Saison am Parkweg ausgetragen werden. „Wir haben zwei Mannschaften gemeldet Ü40 gemeldet und sind gespannt wie wir uns schlagen“, so Leutrum.