Glück im Unglück hatten in der Nacht auf Sonntag knapp 50 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins „Rißtaler“ Untersulmetingen.

Im Anschluss an ihr Adventskonzert hatten die Musiker in einer Bude in der Ortsmitte gefeiert, als plötzlich der Boden in einem Raum des Gebäudes nachgab und einstürzte. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Nacht mit mehr als 120 Einsatzkräften im Einsatz. Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rettungskräfte mobilisieren Großaufgebot

Um 2.28 Uhr ging in der Leitstelle Biberach ein Notruf ein, der im Landkreis Biberach, aber auch im Alb-Donau-Kreis ein Großaufgebot an Rettungskräften mobilisierte. Nach der ersten Meldung sei man von einem Gebäudeeinsturz mit einer Vielzahl verletzter Personen ausgegangen, informiert DRK-Rettungsdienstleiter Michael Mutschler am Sonntag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Bei einem sogenannten „Massenanfall von Verletzen“ (MANV) „wird offensiv alarmiert, um frühzeitig medizinisches Fachpersonal vor Ort zu haben“, erklärt Mutschler.

Musiker können sich selbst befreien

Doch was war passiert? Nach Ende des Konzerts hatten die Musikerinnen und Musiker der „Rißtaler“ das Adventskonzert in der Bude am Untersulmetinger Kapellenberg ausklingen lassen. Rund 50 Personen befanden sich wohl gegen 2.30 Uhr in dem Gebäude. „Auf einmal war der Boden weg“, berichtet ein Musiker.

Der Großteil der Gäste, die sich in dem betroffenen Raum befanden, stürzten mit dem Holzboden etwa zwei Meter tief in den Kellerraum darunter. Bis die Rettungskräfte eintrafen, konnten sich die etwa 25 Personen, die in den Keller gestürzt waren, mit Hilfe ihrer Mitmusiker befreien.

Von außen kann man nicht erkennen, dass in der Nacht auf Sonntag der Boden im Erdgeschoss des Gebäudes in Untersulmetingen durchgebrochen ist. (Foto: Thomas Werz )

„Ich war noch keine drei Minuten im Haus, als der Boden einbrach“, berichtet Dietmar Hanser, Vorsitzender des Musikvereins „Rißtaler“. Die Vereinsjubilare hätten eigentlich ihren Mitmusikern noch ein Vesper ausgeben wollen - doch dazu sei es nicht mehr gekommen.

Derzeit ist das Gebäude polizeilich versiegelt. (Foto: Thomas Werz )

Währenddessen rückte um kurz nach 2.30 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren Laupheim und Untersulmetingen sowie der Rettungsdienste von DRK und ASB an. Auch zwei Rettungswagen aus dem Alb-Donau-Kreis wurden mit alarmiert, so Rettungsdienstleiter Mutschler.

Da zu diesem Zeitpunkt die Einsatzlage und die Anzahl der Verletzten noch unklar gewesen sei, wurden auch der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie die Notfallseelsorge mit alarmiert, erklärt Mutschler.

Fünf Personen mit leichten Verletzungen in Klinik

Als die Rettungskräfte eintrafen, hätten sich die Musikerinnen und Musiker bereits im Freien vor dem Gebäude befunden. „Wir haben dann den Keller und das gesamte Gebäude kontrolliert. Letztlich war aber nur der eine Raum betroffen“, berichtet Markus Kerler, Einsatzleiter der Feuerwehr Laupheim.

Die Feuerwehr sicherte und kontrollierte den eingestürzten Raum der Untersulmetinger Bude. (Foto: Feuerwehr Laupheim )

47 Personen wurden im Anschluss im Feuerwehrhaus in Untersulmetingen durch den Rettungsdienst gesichtet, fünf davon mit leichten Verletzungen in die Krankenhäuser nach Biberach und Ehingen eingeliefert. „Das war wirklich eine skurrile Situation. Aber alle haben einen ganz großen Schutzengel gehabt“, so Rettungsdienstleiter Mutschler.

„Das war wirklich Glück im Unglück“, sagt auch „Rißtaler“-Vorsitzender Hanser am Sonntagvormittag. Die leicht verletzten Mitmusiker konnten zu diesem Zeitpunkt bereits die Kliniken verlassen. „Der Schock war zum Glück größer als der Schaden“, so Hanser. Und so viel scheint sicher: Das Adventskonzert 2023 wird den Untersulmetinger Musikern wohl noch lange in Erinnerung bleiben.