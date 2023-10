Zur Auszeichnung des Landeszentrums hat das Hospital „Zum Heiligen Geist“ sowohl eine Bio-Zertifizierung als auch ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) erworben. Das hat das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden Württemberg in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei der Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Laupheim, Bettina Michelis, nachgefragt, inwiefern sich die Umstellung des Essensangebots auswirkt und wie es bei den Seniorinnen und Senioren ankommt.

Haushaltszucker versuchen wir weitestgehend zu vermeiden. Bettina Michelis

„Ernährung ist mit eine der wichtigsten Komponenten und oft der einzige Genuss, der im Alter übrig bleibt“, sagt Michelis. „Als ich die Ausschreibung gesehen habe, habe ich meine Küchenchefinnen Bernadette Walter und Regina Werz deshalb gleich gefragt, ob wir daran teilnehmen möchten.“

Das ist neu beim Essen im Pflegeheim

Das ist nun ungefähr eineinhalb Jahre her. Seither hat sich einiges geändert in der Großküche des Seniorenzentrums, in der nicht nur für die 90 Seniorinnen und Senioren des Pflegeheims gekocht wird, sondern auch für die rund 140 Kunden, die „Essen auf Rädern“ von der Einrichtung erhalten. So verwendet das Küchenteam nur noch Kartoffeln, Nudeln und Reis in Bio-Qualität und setzt weitgehend auf regionale Lebensmittel im Einkauf.

Außerdem werde noch mehr auf die Zusammensetzung der einzelnen Mahlzeiten geachtet, erklärt Michelis. So bräuchten ältere Menschen etwa besonders viel Eiweiß. Außerdem gebe es einen Veggi-Tag, an dem die Seniorinnen und Senioren zwischen einem süßen und einem herzhaften Mittagessen ohne Fleisch wählen könnten. „Das süße Mittagessen ist der große Renner“, sagt die Geschäftsführerin des Seniorenzentrums.

Weniger Zucker und weniger Fertigprodukte

„Haushaltszucker versuchen wir weitestgehend zu vermeiden“, erklärt Michelis einen weiteren Eckpfeiler des neuen Essenskonzepts. Zwar müssten viele ältere Menschen darauf achten, kein Gewicht zu verlieren. „Das machen wir aber lieber über Fette. Zucker tut dem Körper einfach nicht gut.“

Vermieden wird der Zucker laut Michelis vor allem dadurch, dass nun weniger Fertigprodukte zum Einsatz kommen. So werde Fruchtquark etwa selbst angerührt. Ähnlich sieht es bei Fruchtmus aus. Beides seien Produkte, denen sonst häufig Zucker beigemischt sei, so Michelis.

Dieses Projekt des Landeszentrums für Ernährung ist ein Baustein unserer Ernährungsstrategie für Baden-Württemberg. Uns ist wichtig, dass wir nicht bei Modellprojekten stehen bleiben, sondern Unterstützungen verstetigen. Peter Hauk

Den Seniorinnen und Senioren scheint das Essen zu schmecken. Zwar hätte es schon einmal eine Beschwerde über die Vollkorn-Produkte gegeben, aber „den Leuten schmeckt das Essen fast immer“, betont Michelis. Der Geschäftsführerin ist es wichtig, zu betonen, dass das Modellprojekt ohne die beiden Küchenleiterinnen nicht möglich gewesen wäre: „Ich hatte die Idee und die die Arbeit.“

Modellprojekt soll nur der Anfang sein

Ob die Verpflegung der Seniorinnen und Senioren nun teurer geworden ist, lässt sich laut Michelis schwer einschätzen: „Wir haben eine Preissteigerung von 25 Prozent. Das mag aber auch der allgemeinen Preissteigerung geschuldet sein.“ Im Moment gelinge es dem Seniorenzentrum aber noch, diese Preissteigerung abzufangen. „Aktuell legen wir das noch nicht auf unser Menü bei ,Essen auf Rädern’ um.“

Neben dem Hospital „Zum Heiligen Geist“ haben fünf weitere Senioreneinrichtungen an dem Modellprojekt teilgenommen. Das Ernährungsministerium hofft, dass es dabei nicht bleibt, wie Minister Peter Hauk betont: „Dieses Projekt des Landeszentrums für Ernährung ist ein Baustein unserer Ernährungsstrategie für Baden-Württemberg. Uns ist wichtig, dass wir nicht bei Modellprojekten stehen bleiben, sondern Unterstützungen verstetigen.“