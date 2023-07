Bezirkskinderturnfest: 700 Kinder feiern den Spaß am Sport

Knapp 700 hochmotivierte junge Turnerinnen und Turner, viele Zuschauer auf dem Sportgelände sowie hochzufriedene Organisatoren: Der SV Sulmetingen hat am Sonntag das Bezirkskinderturnfest des Turngau Ulm für den Bezirk Iller ausgerichtet. „Ich bin begeistert, es war ein rundum gelungener Tag“, freut sich die Abteilungsleiterin Turnen, Ramona Köble, im Anschluss an die sportliche Großveranstaltung.

13 Vereine aus dem Bezirk Iller zu Gast

13 Vereine aus dem Bezirk Iller haben ihre Kinder und Jugendlichen für die Wettkämpfe gemeldet, der Gastgeber stellt mit 120 Teilnehmern die größte Mannschaft. Dementsprechend aufgeregt und wuselig geht es am frühen Sonntagmorgen auf dem SV–Sportgelände zu, bis alle Teilnehmer auf die Sportstätten in Ober– und Untersulmetingen verteilt sind.

In der Halle messen sich die Turnerinnen und Turner an Reck, Boden und Stufenbarren. (Foto: Thomas Werz )

In der Schulturnhalle Obersulmetingen sind die jüngsten Teilnehmer beim Zwergen– und Turni–Cup mit vollem Eifer bei der Sache. Beim Balancieren über eine Langbank, Hangeln am Barren, Sprinten oder Werfen sind Geschicklichkeit und die sportlichen Grundfertigkeiten der Fünf– bis Siebenjährigen gefragt. Unterstützt und angefeuert werden sie dabei von ihren Eltern — und vom Turnhasen „Turni“.

Konzentration und Anspannung in der Halle

In der Mehrzweckhalle in Untersulmetingen sind Konzentration und Anspannung deutlich spürbar. Hier turnen Jungen und Mädchen zwischen sieben und 15 Jahren am Reck, dem Boden und Stufenbarren unter den Augen der Kampfrichter. Hier werden Räder geschlagen, Handstände abgerollt und der ein oder andere Salto gesprungen. Immer wieder applaudieren die Zuschauer nach einer gelungenen Übung.

Turnhase „Turni“ sorgt bei den Turnzwergen für Begeisterung. (Foto: Thomas Werz )

Auf dem Sportgelände liegt Adrenalin in der Luft. Hier werden die Leichtathletikdisziplinen Wurf, Sprint und Weitsprung ausgetragen. „Auf die Plätze, fertig, ...“ ein lautes Klack ertönt als Startsignal. Vier Jungs sprinten auf der Tartanbahn um die Wette, laut angefeuert von Trainern und Eltern. Hier geht es um Zehntelsekunden, am anderen Ende des Sportplatzes dagegen um Zentimeter beim Sprung in die Grube. „Übertreten“, ruft ein Kampfrichter mit Blick auf den weißen Balken. Der Junge blickt etwas enttäuscht. „Macht nichts, du hast noch zwei Versuche“, ruft der Kampfrichter ihm motivierend hinterher.

Das Turnfest bietet mehr als nur Sport

Dass so ein Kinderturnfest viel mehr ist als nur Sport, können die Zuschauer deutlich am Nachmittag spüren, als alle 700 Kinder und ihre Betreuer gemeinsam auf den Sportplatz einmarschieren. Rote und grüne Trikots, schwarz–weiße und blaue — vor allem ganz viele in Schwarz–Gelb. Mittendrin Turnhase „Turni“, der die jungen Sportler abklatscht.

„Es ist ganz großartig, was ihr heute geleistet habt“, lobt Turngau–Präsident Martin Ansbacher zum einen die jungen Sportler, aber auch die Organisatoren des SV Sulmetingen, die mit mehr als 100 zusätzlichen Helfern im Hintergrund Geräte auf– und abbauen, Getränke und Essen verkaufen oder im Vorfeld die Sportstätten herausgeputzt haben. Ansbacher verweist aber auch darauf, dass Turnen viel mehr ist als ein Leistungssport. „Kinder bewegen sich viel zu wenig. Nach Corona haben wir hier viel nachzuholen“, so Ansbacher. „So ein Turnfest ist ein Familien–Event“, es zeige die Begeisterung an der Bewegung.

„Eine fantastische Veranstaltung mit tollen sportlichen Leistungen und vielen Erinnerungen, die bleiben“, freut sich SV–Vorsitzender Elmar Dehler. „Dass so viele Helfer hier unterstützt haben, ist überragend.“

Ein sportlicher Höhepunkt für den SV Sulmetingen. Die Gastgeber hatten selbst 120 Kinder und Jugendliche für den Heimwettkampf gemeldet. (Foto: Thomas Werz )

Staffelläufe und ein begeisterter Oberbürgermeister

Auch Oberbürgermeister Ingo Bergmann ist zum Festnachmittag auf den Sulmetinger Sportplatz gekommen. Er zeigt sich beeindruckt von der sportlichen Leistung, vom Spaß und der Energie der Kinder. „Schön, dass ihr alle da seid. Großen Sport sieht man in Semadenga nicht nur beim Fußball und Derby–Siegen“, meint der OB auf dem Sportplatz. Bevor er den Siegern Urkunden und Medaillen überreichen kann, wird es noch einmal richtig laut. Die Staffelläufe sind der Höhepunkt eines jeden Turnfests. Zum Abschluss sprinten die Staffeln der Vereine gegeneinander — auch hier hat Schwarz–Gelb an diesem Nachmittag die Nase vorn.