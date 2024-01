Neue Ausstellung zeigt gemeinsame Geschichte von Christen und Juden

Die neue Dauerausstellung „Jüdische Beziehungsgeschichten“ im Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim zeigt das gemeinsame Leben von Laupheimerinnen und Laupheimern jüdischer und christlicher Glaubenszugehörigkeit über 300 Jahre. Schwerpunkt der Ausstellung sind persönliche Beziehungen - und die Lücken, die deren abruptes Ende mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus in den 1930er-Jahren gerissen hat.

„Ich glaube, das Thema könnte kaum aktueller sein“, sagte Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann bei einer Veranstaltung zur Eröffnung am Mittwoch - und verwies damit einerseits auf den Gaza-Krieg, andererseits aber auch auf aktuelle Proteste gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland. Dass die Ausstellung auf zahlreiche Exponate aus aller Welt zurückgreifen könne, zeige das große Vertrauen, das Nachkommen der jüdischen Laupheimer in diese setzten.

Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung

Über Jahrzehnte haben die Initiatoren der Ausstellung Kontakte mit Familien in Israel, der USA oder anderen Teilen der Welt geknüpft und Erinnerungsstücke, Abbildungen und Fotos aus 300 Jahren - zu großen Teilen Schenkungen, aber auch Leihgaben - zusammengetragen.

Entstanden ist daraus im Schloss Großlaupheim ein durch Schnüre verknüpfter Gang durch die Geschichte - von der Ansiedlung erster Familien im frühen 19. Jahrhundert über Ausgrenzung, Deportation und Vernichtung im Nationalsozialismus, bis hin zu ersten zaghaften Versuchen der Wiederherstellung von persönlichen Beziehungen zu Überlebenden und Nachkommen.

Gemeinsamkeiten, Freundschaft und Liebe werden dokumentiert, Fotos des Schützenvereins oder von Schulklassen bilden das gemeinsame Leben ab. Aber auch die Schattenseiten, die nicht erst seit den späten 1920er-Jahren Teil des Alltags waren, sind dargestellt: Antisemitische Schmierereien in Büchern, amtliche Dokumente, die die Ausgrenzung belegen und schließlich die brennende Synagoge in der Reichspogromnacht im November 1938.

Heute keine jüdische Gemeinde mehr in Laupheim

„Die Ausstellung erzählt die Geschichte der jüdischen Bevölkerung nicht als Sondergeschichte, sondern als integralen Bestandteil der allgemeinen Geschichte“, betonte Paula Lutum-Legner, Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg.

Cornelia Hecht-Zeiler, Kuratorin der Ausstellung, weist auf Anknüpfungspunkte in der Gegenwart hin: Teilhabe, Ausgrenzung von Minderheiten, Hass auf das Fremde. In Laupheim war einst die größte jüdische Gemeinde Württembergs beheimatet, heute gibt es dort keine mehr.