Bewegung und Entspannung an der VHS

Die VHS Laupheim bietet an Samstagen und Sonntagen Einzelworkshops im Entspannungsraum des Karatezentrums Laupheim für alle diejenigen an, die etwas für ihre Gesundheit tun oder Entspannungstechniken lernen wollen. Dies teilt die VHS mit.

Flow Yoga (Kurs-Nr. 3616): Die Dozentin Suzanne Gergely unterrichtet einen dynamischen Yoga-Stil, in dem die verschiedenen Körperhaltungen im Yoga (Asanas) fließend ineinander übergehen. Die Bewegungen werden vom Atem geführt. Es kräftigt die Muskulatur und fördert Ausdauer, Balance und Beweglichkeit. Termin: Samstag, 27. Januar, 15 bis 16.30 Uhr im Karatezentrum; Kosten: elf Euro.

Die wichtigsten Engpassdehnungen - Fit vom Kopf bis Fuß (Kurs-Nr. 3320): In diesem Kurs lernen Teilnehmende von der Dozentin Suzanne Gergely wichtige Dehnübungen in der Liebscher- und Bracht-Schmerztherapie. Die Teilnehmer stärken ihre individuellen gesundheitsförderlichen Ressourcen und erhalten umfangreiches Hintergrundwissen zu Faszien und deren Bezug zu Schmerzen. Schmerzen im Bewegungsapparat werden hauptsächlich durch Überbeanspruchung der Muskeln und Faszien verursacht. Ziel ist es, durch einfache Dehnübungen und Übungen zur Kräftigung und Beweglichkeit Schmerzen selbst zu lindern und dies auch im (Berufs-)Alltag leicht anzuwenden. Die Inhalte werden in Theorie und Praxis vermittelt und direkt umgesetzt. Termin: Samstag, 27. Januar, 16.45 bis 17.45 Uhr, Karatezentrum; Kosten: sieben Euro.

Kinderyoga von 6 bis 10 Jahren (Kurs-Nr. 6103): Kinder lernen spielerisch. Das gilt nicht nur für Yogaübungen, sondern auch für andere Lebensbereiche. Der Kurs mit Dozentin Suzanne Gergely spricht alle Sinne an. Termin: Samstag, 27. Januar, 14 bis 14.45 Uhr; Kosten: fünf Euro.

Die Welt ist Klang (Kurs-Nr. 3623): Mit dem Yoga-Lehrer Markus Bodenmüller wird durch Yoga- und Meditationsübungen die Stimme aktiviert. Termin: Sonntag, 28. Januar, 10 bis 12.30 Uhr; Kosten: 14 Euro.

Anmeldung und Infos bei der VHS Laupheim unter Telefon 07392/150130 oder unter www.vhs-laupheim.de