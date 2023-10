Trauer um Joachim Kawka: Der ehemalige katholische Schuldekan, Stadt- und Kirchengemeinderat ist am vergangenen Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Am Freitag, 27. Oktober, wird er auf dem Neuen Friedhof beerdigt.

Geboren in Ostpreußen, in Laupheim zu Hause

Wer Kawkas Worten folgen wollte, musste die Ohren spitzen, denn eine Erkrankung hatte seine Stimme dauerhaft geschwächt. Doch so leise sie war, Hinhören lohnte: Was dieser den Menschen zugewandte, humorvolle Mann sagte, entsprang profundem Wissen und einem wachen, wenn nötig beharrlichen Geist. Seine Stimme hatte Gewicht.

Geboren wurde Joachim Kawka 1941 in Ostpreußen. Der Vater fiel im Krieg, die Mutter schlug sich mit ihren vier Kindern nach Westen durch. Laupheim wurde dem Heranwachsenden ein neues Zuhause.

Beruflich wie auch ehrenamtlich hat sich der Theologe und Pädagoge in vielfältiger Weise in der Erziehungs- und Bildungsarbeit hervorgetan. Als Schuldekan war er zuständig für rund 110 Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen in den Dekanaten Biberach, Laupheim, Ochsenhausen, Riedlingen und Saulgau-Nord.

Fast vier Jahrzehnte gehörte er dem Kirchengemeinderat von Sankt Petrus und Paulus und von 1975 bis 1990 dem Gemeinderat an, war in die Organisation der Schalomtage eingebunden und in die Gesellschaft für Geschichte und Gedenken. Er zählte zu den Ersten, die sich gemeinsam mit Ernst Schäll um den Erhalt des jüdischen Friedhofs kümmerten, und half Priestern aus Übersee, die in Oberschwaben ihr Vikariat absolvierten, sich einzugewöhnen.

2010 erhielt Kawka das Bundesverdienstkreuz

Ein Herzensanliegen war ihm die Verständigung zwischen Christen und Juden und die Bewahrung des jüdischen Erbes in Laupheim. Kawka verstand es meisterhaft, gerade jungen Menschen Zugänge zu diesem Erbe zu erschließen, ihnen den historischen Stoff und den Bezug zur Gegenwart begreiflich zu machen und aufzuzeigen, wohin Intoleranz, Fanatismus und totalitäres Gedankengut führen können.

Jahrzehntelang, auch als Pensionär, betreute er Realschulklassen, die die jüdischen Gräber pflegten; in Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten stellte er Begleitmaterial für junge Museumsbesucher bereit, schulte Lehrkräfte in dieser Thematik. „Wenn Schülerinnen und Schüler unser Land verstehen wollen, müssen sie den Nationalsozialismus und den Holocaust kennen, nicht um Schuldgefühle zu entwickeln, wohl aber, um die Verantwortung zu sehen“, sagte er. Laupheim biete hervorragende Lernorte dafür.

Kawkas schulisches, kirchliches und gesellschaftliches Wirken ist mit hohen Auszeichnungen gewürdigt worden. 2007 erhielt er aus der Hand von Bischof Gebhard Fürst das päpstliche Ehrenzeichen „Pro ecclesia et pontifice“. 2010 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Er habe sich weit über seine Pflichten hinaus für die Belange des katholischen Religionsunterrichts eingesetzt, hieß es in der Laudatio, und vielen Menschen am Beispiel Laupheims die großen Themen der christlich-jüdischen Geschichte nahegebracht.