Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Deutlich zu viel Alkohol hatte ein 41-Jähriger am Dienstag in Laupheim intus. Gegen 22.30 Uhr fiel einer Polizeistreife direkt vor dem Polizeirevier ein auffälliger Fahrer eines E-Scooter auf. Der stolperte die Treppen vor dem Polizeirevier hinauf und stieg anschließend auf sein Elektrokleinstfahrzeug. Der Mann setzte die Fahrt in Richtung Brigelstraße fort. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer große Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Deshalb führte die Polizeistreife eine Kontrolle bei dem 41-Jährigen durch. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Fahrer betrunken war. Da der Mann einen Alkoholtest verweigerte, fuhr die Polizei mit ihm ins Krankenhaus. Dort musste er eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr entgegen.