Besinnliches Adventskonzert des Sängerbundes Laupheim

In einer von Krieg und Unruhe geprägten Zeit will der Gemischte Chor des Sängerbundes Laupheim einen besinnlichen Akzent setzen. Am Freitag, 15. Dezember, 18 Uhr, lädt der Chor in die evangelische Kirche in der Radstraße zu einem Konzert ein. Chorleiter Tobias Wahren hat die Lieder so ausgewählt, dass sowohl das Nachdenken als auch das Mitsingen möglich ist. Ergänzt wird das Programm von drei Musikschülerinnen der städtischen Musikschule Laupheim, die mit Cello und Violinen festliche Literatur zu Gehör bringen. Darüber hinaus wird Pfarrer Keinath zur Gestaltung der adventlichen Stunde beitragen. Seitens des Sängerbundes wird kein Eintritt erhoben. Über eine kleine Spende freut sich der Veranstalter.

Tags darauf, am Samstag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr, gestaltet der Gemischte Chor in der St. Peter & Paul-Kirche in Laupheim den Abendgottesdienst im Gedenken an seine verstorbenen Mitglieder mit.