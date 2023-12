Besinnliche Stunde in der Evangelischen Kirche

(pegö) - Die Bänke in der Evangelischen Kirche in Laupheim waren am Freitagabend gut besetzt, als der Gemischte Chor des Sängerbunds mit dem Stück „Frieden“ die festliche Stunde eröffnete. Weihnachtstrubel und Geschäftigkeit blieben vor der Tür. In einer Ruhepause vom Alltag war das Publikum eingeladen, sich auf nachdenkliche wie auch beschwingte Werke einzulassen.

Der Chor präsentierte sich professionell und vielseitig. So interpretierten die Sänger beispielsweise das Stück „In der Nacht von Betlehem“ gefühlvoll und wechselten später gekonnt zum heiteren „Das Weihnachtsbäumchen“. Ausdrucksstark übernahm Birgit Walcher den Solopart „Da berühren sich Himmel und Erde“.

Hausherr Pfarrer Christian Keinath zeigte sich sichtlich erfreut über die große Resonanz. In seinem Beitrag ließ er sich von Hanns Dieter Hüsch inspirieren. Ein Schwerpunkt war die menschliche Zuversicht und das Bewahren dieser Zuversicht auch in hektischen, von Krisen geschüttelten Zeiten.

Besonders würdigte Chorleiter Tobias Wahren das Stück „Helft mit“. Dieses stammt aus der Feder von Gisela Koch aus Herrlingen und wurde zum ersten Mal einem größeren Publikum zu Gehör gebracht. Hilfe leisten beziehungsweise um Hilfe bitten sollte laut Wahren niemandem schwerfallen müssen.

Die Musikschülerinnen am Gregorianum Nadine Walser, Magdalena Feigelmann und Anna-Lena Ruf rundeten mit ihrem Violin- und Cellospiel das Programm ab. Der Abend endete mit dem gemeinsamen Lied „Macht hoch die Tür“.