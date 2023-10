Über Monate hatte sich Marc Grün mit hartem Training auf die Expedition in Nepal vorbereitet. Harte Tage des Aufstiegs auf den mehr als 8163 Meter hohen Berg Manaslu folgten. Am Ende bezwang der 45-Jährige den Gipfel des „Bergs der Seelen“ nicht, rettete dafür aber wohl seinem Begleiter das Leben.

Die Expedition ging sensationell los, von Anfang an hat alles gut geklappt. Marc Grün

Wie mehrfach berichtet, hatte sich der Ulmer, der in Laupheim arbeitet, anderthalb Jahre auf seine neueste Expedition vorbereitet. Es war seine erste auf einen 8000er. „Die Expedition ging sensationell los, von Anfang an hat alles gut geklappt“, berichtet Grün. Nach der Ankunft in Kathmandu brachte ein Bus die Gruppe bis an den Rand des Himalayas.

Von dort fuhr sie ein Geländewagen tiefer ins Gebirge, bis die Straßen aufhörten. Es folgte ein neuntägiges Trekking durch Urwälder mit riesigen Mammutbäumen, Schluchten, kleine Dörfer und über Pässe. „Das sind Eindrücke, die machst du nicht so oft im Leben“, erzählt der Ulmer.

Expedition erreicht das Basislager

Schließlich kam die Gruppe im Basislager auf rund 4800 Metern Höhe an. „Dort war das Wetter gut, gar nicht so kalt für diese Höhe. Dadurch war mein Minus-50-Grad-Schlafsack teilweise sogar zu warm“, erzählt Grün mit einem Lachen.

Über zwei Wochen hinweg richtete das Team Höhenlager auf 5.800, 6.300 und 6800 Metern ein und nutzte diese Touren zur Akklimatisierung. „Das hat alles tadellos funktioniert.“

Marc Grün trinkt mit Trägern der Expedition einen Tee in einer Küche. (Foto: Marc Grün )

„Bis zum Gipfeltag, der nur einen Bruchteil der Expedition ausmacht, wenn auch den wichtigsten, hat alles perfekt geklappt“, erzählt der 45-Jährige. Allerdings habe sich der Gletscher des Manaslu in den vergangenen Monaten so entwickelt, dass sich die Kletterbedingungen verschlechtert hätten. „Er ist jedes Jahr ein bisschen anders. Das erschwert oder erleichtert einem das Klettern.“

Mein Sherpa hat mir irgendwann offenbart, dass der Regulator seiner Sauerstoffmaske nicht geht oder kaputt ist. Marc Grün

Marc Grün und sein Begleiter stärken sich vor dem Gipfelgang. (Foto: Marc Grün )

Bei der jetzigen Expedition sei der Gletscher an vielen Stellen so verschoben gewesen, dass es viele steile Aufschwünge mit Pickel und Steigeisen zu durchklettern galt.

„Das waren 80 bis 90 Grad, teilweise Überhänge. Und das in dieser Höhe, hat den Aufstieg technisch sehr erschwert.“ Diese Herausforderungen habe die Gruppe gemeistert. „Das hat aber brutal Kraft gekostet“, verdeutlicht er.

So lief der Gipfelvorstoß ab

Beim Gipfelaufstieg kletterten Grün und sein Sherpa schließlich vom Basislager bis ins dritte Hochlager auf, das sie am späten Vormittag des dritten Tages erreichten Nach ein paar Stunden Pause begann abends um 18 Uhr der Gipfelvorstoß. „Mein Sherpa hat mir irgendwann offenbart, dass der Regulator seiner Sauerstoffmaske nicht geht oder kaputt ist.“

Er habe zwar gesagt, dass das auch ohne zusätzlichen Sauerstoff gehe. „Das ist deren Mentalität. Aber eigentlich ging es nicht und dadurch wurde es lebensgefährlich“, meint Grün.

Es war kein Schlafen sondern eher ein Dösen und Abwarten, bis es wieder hell wird. Marc Grün

Nach Stunden auf Tour und rund 7800 Metern Höhe sei der Sherpa schließlich am Ende seiner Kräfte gewesen. „Ich habe von dort den Gipfel schon gesehen, er war zum Greifen nach, vielleicht noch 200 Höhenmeter“, erzählt Grün. „Mein Sherpa war völlig am Ende und ist mir da fast weggestorben.

Als ich ihm in die Augen gesehen habe war klar, jetzt gibt’s nur noch eine Entscheidung: Ich muss auf den Gipfel verzichten und ihn runterbringen“, sagt der Ulmer Bergsteiger. „Das war in dem Moment sehr traurig, aber es war klar, dass es an mir liegt, ob der gute Mann durch kommt.“

Als Bergsteiger muss man klettern können. (Foto: Marc Grün )

Rückkehr ins dritte Hochlager

Das Duo kehrte um und kämpfte sich zurück ins dritte Hochlager. „Das dauerte nochmal stundenlang, wir waren dann beide fix und fertig“, erinnert sich Grün. Auf 6800 Metern verbrachten sie dann eine eisige und stürmische Nacht. „Es war kein Schlafen sondern eher ein Dösen und Abwarten, bis es wieder hell wird.“ Am nächsten Tag seien beide zwar noch nicht fit gewesen, „aber für den Abstieg hat es gereicht.“

Ich fühle mich noch ziemlich leer und müde. Marc Grün

Zurück im Basislager sei schon klar gewesen, dass es keinen zweiten Gipfelversuch geben wird. „Erstens war das Wetter schlecht geworden, sogar im Basislager hatten wir 20 Zentimeter Neuschnee. Und zweitens waren wir körperlich völlig kaputt“, so Grün. Es hätte mindestens vier bis fünf Tage gebraucht, um sich einigermaßen zu regenerieren.

„Aber sogar das hätte nichts gebracht, weil die Hochlager abgebaut waren und das Material aufgebraucht.“ Von den vier Bergsteigern, die an der Expedition teilnahmen, habe es nur einer, ein junger Kanadier, bis zum Gipfel geschafft.

Das sagt der Bergsteiger rückblickend über die Expedition

Nach der einmonatigen Expedition in Nepal ist Grün inzwischen zurück in Deutschland. „Ich fühle mich noch ziemlich leer und müde“, meint er. Bei einer vorangegangenen Expedition habe diese Erschöpfung ein paar Wochen angehalten.

„Ich fange jetzt aber wieder an zu arbeiten. Wenn der Alltag zurück ist, geht das relativ schnell vorbei“, ist er überzeugt. Zum Gesundheitszustand seines Sherpas beruhigt Grün: „Dem geht’s wieder gut.“

Langer Weg: Dieses Foto von Marc Grün entstand im Basislager auf 4800 Metern Höhe. Der Manslu im Hintergrund ist 8163 Meter hoch. (Foto: Marc Grün )

Rückblickend sagt er zu seiner Manaslu-Besteigung: „Einerseits war es für mich eine total erfolgreiche, super Expedition, mit allem was man sich wünschen kann. Auf anderer Seite hat’s aus einem richtig blöden Grund nicht ganz auf den höchsten Punkt gereicht“, sagt Grün. Er sei darum ein Stück weit enttäuscht, dass er das eigentliche Ziel verfehlt habe.

So hoch oben war ich noch nie auf einem Berg und ich habe in Hochlager 3 die höchste Nacht in meinem Leben verbracht. Marc Grün

Allerdings habe er auf der Expedition auch viel gelernt. „Wenn ich meinem Sherpa da oben nicht geholfen und er die Augen zugemacht hätte, hätte ich mir das nie verziehen“, betont er. „Allein deswegen ist es für mich schon ein Happy End und eine erfolgreiche Expedition. Man darf nicht nur den Gipfel als Erfolg sehen.“

Zwei persönliche Rekorde aufgestellt

Und auch wenn er nicht auf dem Gipfel des 8000ers war, so hat Grün dennoch zwei persönliche Rekorde aufgestellt: „So hoch oben war ich noch nie auf einem Berg und ich habe in Hochlager 3 die höchste Nacht in meinem Leben verbracht.“

Ihr Basislager schlug die Gruppe in rund 4800 Metern Höhe auf. (Foto: Marc Grün )

Doch das scheint dem Alpinisten, der in der Vergangenheit schon auf Berge in Argentinien, Kirgisistan oder Nepal stieg, noch nicht genug zu sein. „Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es das noch nicht war, dass da noch etwas offen ist“, meint er.

Welchen Berg genau er als nächstes bezwingen will, sei noch unklar, aber vielleicht mache er im übernächsten Jahr weiter. „Ich glaube schon, dass da noch was kommen wird.“