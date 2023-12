Bei Glätte von der Straße abgekommen und aufgefahren

Gleich zwei Unfälle bei Glätte nahm die Polizei am Dienstag bei Laupheim auf. Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Eine 54-Jährige fuhr auf der Kreisstraße 7520 von Schnürpflingen in Richtung Laupheim-Bihlafingen. Kurz vor Beginn einer leichten Linkskurve kam ihr Chevrolet auf der winterglatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb im Graben auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeschlossen. Ersthelfer und eingetroffene Rettungskräfte konnten die 54-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Frau wurde leicht verletzt. Sie kam vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden an dem total beschädigten Fahrzeug auf rund 5000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, kam es unmittelbar darauf zu einem weiteren Unfall an selber Stelle. Ein 18-Jähriger fuhr an die Unfallstelle heran und bremste seinen Audi A3 ab. Das erkannte eine 20-Jährige und leitete noch eine Bremsung ein. Allerdings geriet die Fahrerin des Audi A1 auf der glatten Straße ins Rutschen und stieß in das Heck des A3. Beide blieben unverletzt. An den Autos entstand lediglich Blechschaden in Höhe von jeweils 400 Euro.