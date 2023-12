Bald ist Weihnachten. Dann türmen sind unterm Baum türmen sich die bunt verpackten Geschenke in unterschiedlichen Formen und Größen. Und auch wenn in den vergangenen Jahren der Trend zu technischen Geräten unterm Baum anhält, so gibt es doch Klassiker, die sich auf der Rangliste halten.

Die Nachfrage nach gedruckten Büchern ist auch in diesem Jahr wieder hoch. Doris Dobner

Neben Socken zählen zu diesen immer noch Bücher. Das kann auch Doris Dobner, Buchhändlerin bei der Buchhandlung Laese in Laupheim, bestätigen. „Die Nachfrage nach gedruckten Büchern ist auch in diesem Jahr wieder hoch“, sagt sie.

Buchempfehlungen durch Tiktok-Videos

Für das bleibende Interesse an Büchern dürfte auch ein neuer Buchtrend sorgen, der diesen Sommer Schlagzeilen gemacht hat. Auf der Online-Kurzvideoplattform Tiktok ist seit diesem Sommer Booktok äußerst erfolgreich.

Bei diesem Trend erzählen sich die jungen Nutzer der Plattform in kurzen Videos, welche Bücher sie gerade lesen. Dabei rezensieren sie die Handlung, lesen sich kurze Abschnitte aus den Büchern, die ihnen gefallen, vor oder erzählen, was sie an dem Buch inspirierend finden.

Der Trend ist jedoch nicht nur auf die soziale Videoplattform begrenzt. Inzwischen gibt es auch Booktok-Bestsellerlisten, die monatlich erscheinen, um die Buchtrends auf Tiktok auf dem Buchmarkt abzubilden.

Für November stehen Bücher wie „Tintenwelt 4. Die Farbe der Rache“ von Cornelia Funke oder „Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung“ von James Clear unter den Top 20.

Doch Booktok ist bei den Laupheimer Buchhändler noch nicht aufgeschlagen. „Die Booktok-Bücher werden bei uns nicht nachgefragt“, sagt Buchhändlerin Dobner. Daher hätten sie sich auch dagegen entschieden, die Booktok-Bestseller in der Buchhandlung auszustellen.

Bücher in allen Altersgruppen gefragt

Im Themenbereich „Young Adult“ hätten sie zwar Bücher da, aber auch hier gebe es keine erhöhte Nachfrage. Auch einen generellen Anstieg von jugendlichen Lesern, die Bücher kaufen, habe sie seit diesem Sommer nicht bemerkt. „Booktok spielt bei uns keine Rolle“, ist ihr Fazit.

In anderen Altersklassen ist das Buch, auch ohne Online-Trend, weiterhin ein gefragtes Geschenk. „Dieses Jahr haben wir besonders viele Bücher für Kinder im Kleinkindalter und für die erste und zweite Klasse verkauft“, sagt Dobner. Bei Erwachsenen seien besonders Krimis und Romane gefragt, aber auch Sachbücher werden als Geschenk gekauft.