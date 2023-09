Die Arbeiten am Pflegeheim von Iller-Senio (Foto vom 28. Juni 20239 sind in der Endphase. Die Anwohner in der angrenzenden Albert-Magg-Straße ärgert, dass nach wie vor die zugesicherte Baustellenzufahrt zum Areal „Klostergarten“ fehlt.

(Foto: Ralf Schöffmann )