Bauhof montiert neue Bänke am Laubach

In den vergangenen Tagen hat der städtische Bauhof am Laubach, in direkter Nähe des Marktplatzes, neue Sitzgelegenheiten montiert. Zwei der drei installierten Bänke sind aufgrund ihrer Beschaffenheit ergonomisch speziell an den Bedürfnissen von Senioren ausgerichtet. Diese Bänke wurden etwas höher gesetzt, um die Gelenke beim Aufstehen zu schonen. Das Fußraster soll gemeinsam mit den Griffen ermöglichen, dass man sich leichter an die Kante der Bank bewegen kann. Durch die leichte Rundung der Sitzfläche ist es unkomplizierter, sich schonend aufzurichten. So fällt das Aufstehen deutlich leichter. Die Demenzgruppe „Lichtblick“ hat die Bänke bereits getestet und für gut befunden. „Die sind schön, bequem und hilfreich“, urteilt Monika Adolph, Leiterin der Sozialstation Laupheim. „Diese Bänke sollen es Senioren, beeinträchtigten Menschen und natürlich auch allen anderen ermöglichen, sich gemütlich hinsetzen und aufstehen zu können“, betont Hermann Manne, Seniorenbeauftragter der Stadt. „Jedem soll es möglich sein, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Dazu gehört der Besuch des Marktes oder ein Bummel durch die Stadt. Mit den neuen Bänken sorgen wir dafür, dass Menschen, die eine Verschnaufpause einlegen wollen, sich keine Sorgen mehr machen müssen, womöglich nichtmehr aufstehen zu können“, ergänzte er. Für Menschen, welche die Armlehnen oder das Fußraster als störend empfinden, wurde die mittlere Bank nur mit Außenarmlehnen ausgestattet.